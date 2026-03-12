Top.Mail.Ru
Агент Холанда опровергла слухи о переговорах по поводу трансфера в «Барсу»

вчера, 20:26

Испанские СМИ недавно сообщили, что Виктор Фонт, один из претендентов на пост президента «Барселоны», якобы вёл переговоры о приоритетном праве на трансфер Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» в случае победы на выборах. Это могло стать мощным ходом против фаворита президентской гонки Жоана Лапорты.

Однако Рафаэла Пимента, агент норвежского форварда, категорически опровергла контакты в интервью El Chiringuito: ни с Холандом, ни с его окружением «Барселона» не общалась. Она подчеркнула уважение к клубу, но отметила недавнее продление контракта и заверила, что бомбардир на данный момент всем доволен в Манчестере.

амурец
амурец
сегодня в 02:05
а Холланду это надо? ему и в МС хорошо
просто Tomson
просто Tomson
вчера в 23:27
Да лучше Комличенко или Мелкадзе, оба убедительней вчерашнего Холанда
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:11
тока у барсы стока денег нету...а он недешев, ох, недешев!
particular
particular
вчера в 22:06
Агент поймал минуту внимания, лыбился, но остервенело отнекивался :)
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 21:21, ред.
...вчера (по секрету) Я где то побаевался возвращения Холланда ,
но как не странно разочаровался его пасивностью напрочь,что
конечно сказалось на результате! А насчёт замыкающего в "Барсе" неплохая идея,всё лучше блекнущего на глазах поляка! Интересно было бы посмотреть!
7bp4hzb5xcey
7bp4hzb5xcey
вчера в 20:43
Не нужен он Барселоне, не игрок такой команды
lazzioll
lazzioll
вчера в 20:41
без Гвардиолы и так мертвый Холланд вообще завянет в Сити, как вполне возможно и сам Сити переживет не лучшие времена. так что в Барсу ему само то. стой столбом - Ямали и Рафиньи попадать будут стабильно)) если они в гибкого и уклончивого поляка попадают то в такой столб и подавно))
Гость
