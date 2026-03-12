Агент Холанда опровергла слухи о переговорах по поводу трансфера в «Барсу»

Испанские СМИ недавно сообщили, что Виктор Фонт, один из претендентов на пост президента «Барселоны», якобы вёл переговоры о приоритетном праве на трансфер Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» в случае победы на выборах. Это могло стать мощным ходом против фаворита президентской гонки Жоана Лапорты.
Однако Рафаэла Пимента, агент норвежского форварда, категорически опровергла контакты в интервью El Chiringuito: ни с Холандом, ни с его окружением «Барселона» не общалась. Она подчеркнула уважение к клубу, но отметила недавнее продление контракта и заверила, что бомбардир на данный момент всем доволен в Манчестере.
но как не странно разочаровался его пасивностью напрочь,что
конечно сказалось на результате! А насчёт замыкающего в "Барсе" неплохая идея,всё лучше блекнущего на глазах поляка! Интересно было бы посмотреть!
