Мостовой: «„Зенит“ — однозначно фаворит в матче против „Спартака“»

Бывший футболист сборной России назвал своего фаворита в предстоящем матче чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Игра состоится 14 марта.

Ну однозначно «Зенит». Во‑первых, они играют дома, во‑вторых, проиграли последний тур в Оренбурге. Было бы интересно посмотреть, если бы этот матч был в Москве. «Зенит» остается одним из претендентов на чемпионство. «Зенит» фаворит матча со «Спартаком» в процентном соотношении 55 на 45. Они будут понимать, что «Спартак» – прямой конкурент и оступаться нельзя.