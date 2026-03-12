Top.Mail.Ru
Мостовой: «„Зенит“ — однозначно фаворит в матче против „Спартака“»

вчера, 20:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал своего фаворита в предстоящем матче чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Игра состоится 14 марта.

Ну однозначно «Зенит». Во‑первых, они играют дома, во‑вторых, проиграли последний тур в Оренбурге. Было бы интересно посмотреть, если бы этот матч был в Москве. «Зенит» остается одним из претендентов на чемпионство. «Зенит» фаворит матча со «Спартаком» в процентном соотношении 55 на 45. Они будут понимать, что «Спартак» – прямой конкурент и оступаться нельзя.

просто Tomson
просто Tomson
вчера в 23:40
"а судьи кто?" (С)
shur
shur ответ Doping_87 (раскрыть)
вчера в 23:38
...ну тогда ничья...!!!
Doping_87
Doping_87 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:34
Как будто Зенит основательно к чему-то готов... 🤦🏻‍♂️
xn9a66jfjkza
xn9a66jfjkza
вчера в 22:48
Ясно что фаворит, он выше в таблице, он принимает дома, он многократный чемпион последних лет
particular
particular
вчера в 22:17
Царь собрался с мыслями и выдал бескомпромиссный вердикт, - сгубил интригу до свистка :)
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:08
55/45 так себе фаворит...это можно сказать что просто дома играет
Futurista
Futurista
вчера в 21:34, ред.
Вчера перед матчем с Сити "эксперты" тоже "хоронили" Реал...но "круглый мяч и зелёное поле" внесли свои коррективы)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:27, ред.
55 на 45 это как то не очень то и однозначно, однозначно это 100 на 0. Впрочем с Оренбургом тоже был "однозначно Зенит", однозначнее некуда
drug01
drug01
вчера в 21:19
Однако игра Зенита сейчас не даёт этот шанс!
shur
shur
вчера в 21:02
...всё логично! Не думаю,что Спартак готов основательно к бою!!!
