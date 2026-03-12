Top.Mail.Ru
Карседо рассказал, какой футбол «Спартак» предложит «Зениту» в субботу

вчера, 20:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:00 Не начался

Наставник «Спартака» Хуан Карседо рассказал о плане на предстоящую игру чемпионата России против «Зенита». Матч 21-го тура пройдет в Санкт-Петербурге 14 марта.

Мы хорошо знаем и понимаем, как играет эта команда. Постараемся показать интенсивный футбол. Мы видели, что «Зенит» может испытывать трудности, когда соперник действует интенсивно. Постараемся это сделать.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:34
Говорить можно что угодно....
По факту Зенит сыграл 10 домашних матчей в сезоне....
9 Побед....1 ничья...Поражений 0....
По голам 22:5...
Последние 8 матчей победные....

...и какой только футбол не предлагали соперники Зенита...не думаю что ККарседо особенный....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:13
Что говорить? Лучше на поле всё и показать...
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:26
Возможно, он темнит и это его хитрый ход
Александр Апалько
Александр Апалько ответ 84bnvubn5jzw (раскрыть)
вчера в 22:24
А больше некого. У Помазуна травма, а у Довбни уже практики давно не было да и не все в 40 лет в такой форме как Нойер и Акинфеев.
particular
particular
вчера в 22:18
Карты на стол... Осталось подождать откровений Семака :)
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:03
С такой обороной.... играть интенсивно..хватит ли сил?
rhmwpsz6m3gk
rhmwpsz6m3gk
вчера в 21:55
Будем посмотреть что получится....
84bnvubn5jzw
84bnvubn5jzw
вчера в 21:53
Неужели опять поставят в ворота Максименко!? Он же не тянет...
Futurista
Futurista
вчера в 21:37, ред.
ПеребЕгать можно...но про ворота не стоит забывать)...
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:05
...любой,желательно положительный результат, дороже тона, предположений,высказываний...!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:54, ред.
Ну то есть оставить всё как есть? Удобно, как раз можно потрепаться перед игрой вместо тренировки и подготовки. Спартак правда страдает сам от интенсивности этой и платит за неё разрывами между линиями и потерей компактности. С этим надо и работать. Впрочем Карседо и сам об этом говорил что не может не радовать. А вот то что разговоров стало уже не по регламенту много реально настораживает. Работать бы, а не интервью давать. И вообще кто карты до матча раскрывает? Дурной тон.
