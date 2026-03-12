Top.Mail.Ru
Экс-игрока сборной Нидерландов приговорили к 18 месяцам за отмывание денег

вчера, 22:43

Суд в голландском Зволле приговорил экс-игрока сборной Нидерландов Ромео Кастелена к 18 месяцам тюрьмы (6 условно) и штрафу в 2 млн евро за отмывание денег. Следствие установило, что бывший футболист «Фейеноорда» и «Гамбурга» отмывал средства через китайский клуб «Чжэцзян Итэн», где он играл до 2017 года.​ В схеме был замешан также спортивный директор.

Кастелен был арестован в 2019-м в аэропорту Схипхол с 139 тыс. евро наличкой. Он утверждал, что это якобы выигрыш в казино и выручка с продажи часов. Прокуроры требовали для Кастелена 3 года, после суда экс-игрок заявил о намерении подать апелляцию.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:14
Интересно, чего ему не хватало?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:44, ред.
Что то они голландские футболисты прям мафиози все какие то, то Антоху посадят то вот теперь этого. Волей неволей начинаешь присматриваться к голландской системе воспитания.
