«Астон Вилла» победила «Лилль» в матче 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы английская «Астон Вилла» победила в гостях «Лилль» 1:0.
Единственный гол забил Олли Уоткинс на 61-й минуте.
Ответный матч пройдет в Бирмингеме через неделю.
|Лилль0 : 1Астон Вилла
|Матч завершен
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы английская «Астон Вилла» победила в гостях «Лилль» 1:0.
Единственный гол забил Олли Уоткинс на 61-й минуте.
Ответный матч пройдет в Бирмингеме через неделю.
унылые ничьи Ньюкасла, Арсенала и Пэлас тоже не сулят ничего хорошего. остальные вообще проиграли - Сити, Ливер. Челси, Тотенхем, Форест))
половину клубов точно не выйдут дальше.
унылые ничьи Ньюкасла, Арсенала и Пэлас тоже не сулят ничего хорошего. остальные вообще проиграли - Сити, Ливер. Челси, Тотенхем, Форест))
половину клубов точно не выйдут дальше.
PSЭмери и Вилла в отличии от команда АПЛ в 1/8 ЛЧ не опозорили лигу.......
PSЭмери и Вилла в отличии от команда АПЛ в 1/8 ЛЧ не опозорили лигу.......