«Астон Вилла» победила «Лилль» в матче 1/8 финала Лиги Европы

Alex_67
сегодня в 02:18
Астон Виллу можно сегодня ставить в пример...
lazzioll
сегодня в 01:10
Вилланы единственные из 9 клубов страны добились победы за кубковую неделю. и то на тонкого еле-еле при почти равной игре.
унылые ничьи Ньюкасла, Арсенала и Пэлас тоже не сулят ничего хорошего. остальные вообще проиграли - Сити, Ливер. Челси, Тотенхем, Форест))
половину клубов точно не выйдут дальше.
CCCP1922
сегодня в 00:07
Я рад за Эмери и Астон Виллу. Надеюсь, небольшой спад в АПЛ у них уже прошёл? Даёшь Лигу Европы!!!!
просто Tomson
вчера в 23:28
Удачи Эмери, он еще и в ЛЧ нашумит!
DXTK
вчера в 23:12
Унаи Эмери в ЛЕ себя чувствует как рыба в воде.....очередной поход за этим трофеем......пожелаем удачи Астон Вилле.

PSЭмери и Вилла в отличии от команда АПЛ в 1/8 ЛЧ не опозорили лигу.......
