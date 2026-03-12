Мостовой — судьям: «Не знаете, как рассудить момент, звоните мне»

Экс-игрок сборной России заявил, что готов помочь судьям в решении спорных ситуаций на матчах РПЛ .

Первый и второй туры РПЛ после перерыва были с грубейшими ошибками. Судьям, конечно, тяжело, они же многие в футбол не играли. 95 процентов судей не играли в футбол, им намного тяжелее. Мажич оправдывал шесть спорных случаев судей из семи. Я говорю: «Вы чего, ребят?» Я из семи спорных случаев был против в пяти. Надо слушать Мостового, который миллион раз в этих ситуациях был. Если вы не знаете, как рассудить момент, то нужно не к VAR обращаться, а делать звонок другу – Мостовому. Всё решится намного быстрее и точнее.