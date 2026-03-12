Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Мостовой — судьям: «Не знаете, как рассудить момент, звоните мне»

вчера, 22:56

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что готов помочь судьям в решении спорных ситуаций на матчах РПЛ.

Первый и второй туры РПЛ после перерыва были с грубейшими ошибками. Судьям, конечно, тяжело, они же многие в футбол не играли. 95 процентов судей не играли в футбол, им намного тяжелее. Мажич оправдывал шесть спорных случаев судей из семи. Я говорю: «Вы чего, ребят?» Я из семи спорных случаев был против в пяти. Надо слушать Мостового, который миллион раз в этих ситуациях был. Если вы не знаете, как рассудить момент, то нужно не к VAR обращаться, а делать звонок другу – Мостовому. Всё решится намного быстрее и точнее.

Подписывайся в ВК
Все новости
Клуб из Венесуэлы подписал инфлюэнсера, потому что он похож на Винисиуса
31 января Фото
«Брюгге» поздравил «Марсель» с выходом в плей-офф ЛЧ, куда он не попал
29 января
Рамос заинтересовался покупкой «Севильи»
02 января
Дзюба снялся в рекламе мессенджера, спародировав свое скандальное видео
20 декабря 2025 Фото
Французский рэпер пошутил, что хочет получить паспорт РФ после матча ПСЖ
18 декабря 2025
Тест на полиграфе показал, что экс-игроку ЦСКА Думбия 43 года, а не 37 лет
01 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:59
Когда же его главным в Спартаке сделают?
Но Мост никуда сам не пойдёт, он как Бубнов, знает, что тренером опозорится вот и будет всю жизнь языком в должности клоун работать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:27
)
311
311
вчера в 23:50
Сказал Мостовой и зарядил косарь
Vilar
Vilar
вчера в 23:31
Алё, алё, это "Скорая медицинская помощь? Приезжайте поскорей, Царю плохо! Адрес прежний, царские палаты!"
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:16
Алё, Александр? Это судья ВАР. Для подтверждения пенальти назовите код из СМС ))...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:14
Не знает как напроситься)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:11
Это уже клиника...ну блин иди получи лицензию. И займись делом. Тренируй
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:11
Интересно было бы поставить эксперимент и посмотреть через сколько Мост заорёт "прекратите мне названивать!"
Futurista
Futurista
вчера в 22:59, ред.
"Звонок Мостовому" )...Саша забыл добавить что звонок платный...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 