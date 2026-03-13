Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига конференций 2025/2026

«Целе» с Иосифовым крупно проиграл АЕКу в первом матче 1/8 финала ЛК

сегодня, 00:53
ЦелеЛоготип футбольный клуб Целе0 : 4Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕКМатч завершен

Словенский клуб «Целе» потерпел крупное поражение в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, уступив греческому АЕКу со счетом 0:4. Матч состоялся на домашнем стадионе словенской команды.

Голами в составе победителей отметились Барнабаш Варга на 3-й минуте, Абубакари Койта на 33-й, Мият Гачинович на 36-й и Ароль Мукуди на 49-й минутах встречи.

Российский игрок «Целе» Никита Иосифов принял участие в игре с самого начала и провел на поле все игровое время. Главным тренером АЕКа является Марко Николич, ранее возглавлявший российские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Стоит отметить, что Иосифов, который до своего перехода в «Целе» выступал за «Локомотив», начал свою профессиональную карьеру в 2020 году под руководством Николича, дебютировав за «железнодорожников» в возрасте 19 лет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Порту» одержал победу над «Штутгартом» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
Вчера, 22:55
«Бетис» уступил «Панатинаикосу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Вчера, 22:52
«Болонья» и «Рома» сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги Европы
Вчера, 22:48
«Астон Вилла» победила «Лилль» в матче 1/8 финала Лиги Европы
Вчера, 22:45
ПСЖ провёл пять мячей в ворота «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера, 00:56
«Будё-Глимт» разгромил дома «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера, 00:56
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:27
Хозяев в "одну калитку" - поплыли с первых минут...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 