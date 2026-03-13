«Целе» с Иосифовым крупно проиграл АЕКу в первом матче 1/8 финала ЛК

1773352395

сегодня, 00:53

Словенский клуб «Целе» потерпел крупное поражение в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций УЕФА , уступив греческому АЕКу со счетом 0:4. Матч состоялся на домашнем стадионе словенской команды.

Голами в составе победителей отметились Барнабаш Варга на 3-й минуте, Абубакари Койта на 33-й, Мият Гачинович на 36-й и Ароль Мукуди на 49-й минутах встречи.