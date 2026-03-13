«Целе» с Иосифовым крупно проиграл АЕКу в первом матче 1/8 финала ЛК

Словенский клуб «Целе» потерпел крупное поражение в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, уступив греческому АЕКу со счетом 0:4. Матч состоялся на домашнем стадионе словенской команды.
Голами в составе победителей отметились Барнабаш Варга на 3-й минуте, Абубакари Койта на 33-й, Мият Гачинович на 36-й и Ароль Мукуди на 49-й минутах встречи.
Российский игрок «Целе» Никита Иосифов принял участие в игре с самого начала и провел на поле все игровое время. Главным тренером АЕКа является Марко Николич, ранее возглавлявший российские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Стоит отметить, что Иосифов, который до своего перехода в «Целе» выступал за «Локомотив», начал свою профессиональную карьеру в 2020 году под руководством Николича, дебютировав за «железнодорожников» в возрасте 19 лет.