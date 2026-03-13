«Ноттингем Форест» уступил «Мидтьюлланду» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы встречались «Ноттингем Форест» и «Мидтьюлланд». Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол провел Чо (80').
Ответный матч состоится в Дании через неделю.
|Ноттингем Форест0 : 1Мидтьюлланд
|Матч завершен
Зато Эмери одержал 100 победу с Виллой)))
