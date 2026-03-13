Top.Mail.Ru
«Ноттингем Форест» уступил «Мидтьюлланду» в матче Лиги Европы

сегодня, 01:00
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 1Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)МидтьюлландМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы встречались «Ноттингем Форест» и «Мидтьюлланд». Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол провел Чо (80').

Ответный матч состоится в Дании через неделю.

Источник: soccer.ru
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:13
Кошмарная неделя для английских клубов.
Зато Эмери одержал 100 победу с Виллой)))
