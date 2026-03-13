Роберто Манчини не смог вовремя вернуться в расположение «Аль-Садда»

вчера, 08:59

«Аль-Садд» сообщил о том, что главный тренер Роберто Манчини не смог вовремя вернуться в расположение в клубе.

По предварительной договоренности между главным тренером Роберто Манчини и руководством клуба, планировалось, что тренер покинет клуб после первого матча элитного дивизиона Лиги чемпионов АФК из-за семейных проблем со здоровьем.

В связи с последними событиями в регионе, Манчини улетел, как и было запланировано. Однако из-за ситуации с рейсами он пока не смог вернуться.

Таким образом, Серджио Алегре возглавит команду в завтрашнем матче против «Умм Салала», а координация по возвращению тренера при первой же возможности будет продолжена.

СлухиНа Родри заявили в полицию из-за дрона
10 марта
Австралия после обращения Трампа предоставит визы 5 иранским футболисткам
09 марта
Гендиректор РЖД назвал задачу «Локомотива» в чемпионате России
09 марта
Божинов: «Были футболисты, которые курили, пили и при этом выигрывали»
08 марта
«Сельта» ищет футболку, в которой Мадонна выступала на «Балаидосе» в 90-м
08 марта
Юные российские игроки, остающиеся в Катаре, ждут стабилизации ситуации
07 марта
