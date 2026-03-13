Куртуа — лучший вратарь-ассистент в истории Лиги чемпионов

вчера, 09:49

Вратарь «Реала» стал голкипером с наибольшим количеством голевых передач в истории Лиги чемпионов.

Бельгиец ассистировал полузащитнику Федерико Вальверде на 20-й минуте в первой игре 1/8 финала с «Манчестер Сити» (3:0) 11 марта.

Также у голкипера был результативный пас на нападающего Килиана Мбаппе в 1-м туре общего этапа нынешнего сезона в игре с «Кайратом» (5:0). Еще один был в 2017 году в поединке с «Карабахом», когда Куртуа выступал за «Челси».

Предыдущие рекордсмены — Хосе Франсиско Молина и Оливер Кан.