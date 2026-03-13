Куртуа — лучший вратарь-ассистент в истории Лиги чемпионов

вчера, 09:49

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал голкипером с наибольшим количеством голевых передач в истории Лиги чемпионов.

Бельгиец ассистировал полузащитнику Федерико Вальверде на 20-й минуте в первой игре 1/8 финала с «Манчестер Сити» (3:0) 11 марта.

Также у голкипера был результативный пас на нападающего Килиана Мбаппе в 1-м туре общего этапа нынешнего сезона в игре с «Кайратом» (5:0). Еще один был в 2017 году в поединке с «Карабахом», когда Куртуа выступал за «Челси».

Предыдущие рекордсмены — Хосе Франсиско Молина и Оливер Кан.

вчера в 17:42
Куртуа — великолепный вратарь! Не только в воротах, но и в голевых передачах! Хотя игра "ногами", на мой взгляд, не его конёк, но Тибо продолжает удивлять. Поздравления!
112910415
112910415
вчера в 11:58
монстр прямо !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:50
Что такое вратарь ассистент?
Мне интересны вратари, которые забивают голы..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:41
А сколько он отдал передач всего?
9eygc3dhgx4x
9eygc3dhgx4x
вчера в 10:59
Надо бы ему поручить еще пенальти бить.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:49
Куртуа хорош был в матче с Сити могло и залететь
Vilar
Vilar
вчера в 10:33
Уже появился вратарь-диспетчер.
Теперь надо вести подсчёт, у кого из вратарей, сколько голов пропущено между ног.
ntwzq9xdxm8c
ntwzq9xdxm8c
вчера в 10:32
Не знаю насколько такие вещи показательны для вратаря, но то, как он в матче с Сити отбил удар после косяка реаловского защитника, выбросив в шпагате ногу, демонстрирует высочайший класс бельгийца как кипера.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:05
Тибо получается вратарь распасовщик)))
6h3vh82bs247
6h3vh82bs247
вчера в 10:03
Матвею есть на кого ровняться
Гость
