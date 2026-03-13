Сборная Ирана отреагировала на слова Трампа об участии команды в ЧМ-2026

вчера, 10:30

Сборная Ирана в соцсетях прокомментировала слова президента США Дональда Трампа об участии национальной команды в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде летом.

Чемпионат мира — это историческое международное событие, и его организатором является ФИФА, а не какая-либо страна. Иранская национальная сборная также была одной из первых команд, прошедших квалификацию на этот крупный турнир, благодаря авторитету и последовательным победам сыновей Ирана.

Конечно, никто не может исключить иранскую национальную сборную с чемпионата мира. Исключена должна быть страна, которая лишь носит звание «хозяина», но не способна обеспечить безопасность участвующих в чемпионате мира команд.

