Сборная Ирана отреагировала на слова Трампа об участии команды в ЧМ-2026

Сборная Ирана в соцсетях прокомментировала слова президента США об участии национальной команды в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в США , Мексике и Канаде летом.

Чемпионат мира — это историческое международное событие, и его организатором является ФИФА , а не какая-либо страна. Иранская национальная сборная также была одной из первых команд, прошедших квалификацию на этот крупный турнир, благодаря авторитету и последовательным победам сыновей Ирана.

Конечно, никто не может исключить иранскую национальную сборную с чемпионата мира. Исключена должна быть страна, которая лишь носит звание «хозяина», но не способна обеспечить безопасность участвующих в чемпионате мира команд.