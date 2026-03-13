Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Мостовой о встрече с Кахигао: «Прилично пообщались»

вчера, 11:09

Известный футболист Александр Мостовой, двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака», провел встречу со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао.

Ранее в Telegram-канале Мостового появилась фотография, на которой он запечатлен вместе с Кахигао.

Вчера встретились с Кахигао, поболтали, у нас есть общие знакомые и друзья. Прилично пообщались, поговорили на тему «Спартака» в том числе, другие темы тоже обсудили. Работу в «Спартаке» не обсуждали, таких вопросов мне не задавали.

14 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге встретится с «Зенитом» в рамках 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Мостовой добавил:

Мы видели, что «Зенит» и «Краснодар» проиграли, впервые за долгие годы, когда вся первая пятерка потеряла очки. Думаю, что этот тур тоже будет интересным. Что тревожит, так это то, что «Спартак» много пропускал в прошлых играх. Конечно, «Зенит» — фаворит, ведь если здесь оступятся, то можно почти не думать о чемпионстве, хотя и «Краснодар» теряет очки. «Зенит» является небольшим фаворитом в матче со «Спартаком», но все решится только на поле, тяжело как-то предсказать.

AleS
AleS ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:24
Журналист тоже тролль еще тот похоже, Царя про работу в Спартаке спрашивать))
Варвар7
вчера в 12:20
"Работу в Спартаке не обсуждали" - "Ведь Кахигао наверняка осведомлен о моей чрезмерной занятости "...)))
Гость
