Сычев о «Локомотиве»: «Команда находится в чемпионской гонке»

вчера, 11:30

Футболисты московского «Локомотива» имеют реальные шансы на попадание в число призеров Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона. Об этом заявил Дмитрий Сычев, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и чемпион России в составе «Локомотива».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко после 20 матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего 2 очка.

Мы видели, какой непредсказуемый у нас чемпионат, особенно по результатам последнего тура, ничего непонятно, в каждом матче борьба — как в верху, так и внизу таблицы. Банально, но кто будет меньше терять очков, тот и лучше наберет кондиции, займет место в тройке. Задачи у «Локомотива» амбициозные, была возможность выйти на первое место в прошлом туре, но начали играть после 0:2, а «Ахмат» подошел очень серьезно. Состав боеспособный, ребята заряжены, особенно лидеры команды, думаю, что потеря Дмитрия Баринова уже в прошлом. Видели матчи без него. Поэтому все по силам. Конечно, на многое повлияют очные матчи с лидерами таблицы.

Вполне допускаю, что «Локомотив» при такой игре место в тройке себе обеспечит. Команда находится в чемпионской гонке. Но, опять же, будем смотреть по дистанции, сейчас предсказать результат и расстановку команд не возьмется никто.

Следующий матч «Локомотива» состоится 15 марта на выезде против казанского «Рубина» в рамках 21-го тура РПЛ.

ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:58
И по игре и по составу, с учетом наличия россиян, Локо самый правильный претендент на чемпионство. Все другие по разным причинам недостойны. Локо вперед!!!
CCCP1922
вчера в 13:51
О ЦСКА тоже говорили такое... Там, правда, об этом болтали все подряд, в том числе игроки. Накаркали серию неудач.
lotsman
вчера в 13:22
Шесть команд имееют шансы на гонку.
KS_Y116
вчера в 12:34
Да ладно
sv_1969
вчера в 12:09
Конечно имеет!Это и по таблице видно
9xk95j54tyjm
вчера в 12:05
Имеет даже шанс вмешаться в борьбу за чемпионство
