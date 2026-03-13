Сычев о «Локомотиве»: «Команда находится в чемпионской гонке»

вчера, 11:30

Футболисты московского «Локомотива» имеют реальные шансы на попадание в число призеров Российской премьер-лиги ( РПЛ ) по итогам сезона. Об этом заявил , бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и чемпион России в составе «Локомотива».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ , имея в активе 41 очко после 20 матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего 2 очка.

Мы видели, какой непредсказуемый у нас чемпионат, особенно по результатам последнего тура, ничего непонятно, в каждом матче борьба — как в верху, так и внизу таблицы. Банально, но кто будет меньше терять очков, тот и лучше наберет кондиции, займет место в тройке. Задачи у «Локомотива» амбициозные, была возможность выйти на первое место в прошлом туре, но начали играть после 0:2, а «Ахмат» подошел очень серьезно. Состав боеспособный, ребята заряжены, особенно лидеры команды, думаю, что потеря Дмитрия Баринова уже в прошлом. Видели матчи без него. Поэтому все по силам. Конечно, на многое повлияют очные матчи с лидерами таблицы. Вполне допускаю, что «Локомотив» при такой игре место в тройке себе обеспечит. Команда находится в чемпионской гонке. Но, опять же, будем смотреть по дистанции, сейчас предсказать результат и расстановку команд не возьмется никто.