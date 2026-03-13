Семин думает, что матч «Зенит» — «Спартак» будет непредсказуемым

, бывший главный тренер сборной России, поделился своим мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между «Зенитом» и «Спартаком».

Матч состоится 14 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало в 16:00 мск. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками, в то время как «Спартак» находится на шестой позиции с 35 очками. В первой части сезона эти команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Я думаю, что на матче «Зенит» — «Спартак» прежде всего будет полный стадион. Такие встречи всегда вызывают большой интерес у болельщиков, потому что это одно из самых принципиальных противостояний в российском футболе. Когда встречаются такие команды, атмосфера на стадионе всегда особенная: много эмоций, напряжение чувствуется с первых минут, и игроки это прекрасно понимают. Хотелось бы, чтобы зрители получили удовольствие от игры, увидели хороший футбол, много борьбы, интересные моменты. Но естественно, в любом матче есть победитель и проигравший — кто-то выиграет, а кто-то проиграет.

Ситуация сейчас у обеих команд непростая. «Спартак», наверное, стремится приблизиться к лидерам и улучшить свое положение в турнирной таблице. Для команды важно набирать очки в таких матчах, чтобы оставаться в борьбе за высокие места. «Зениту» же крайне необходимо выигрывать, чтобы продолжать борьбу за золотые медали чемпионата. Поэтому цена ошибки в этой игре будет довольно высокой для обеих сторон. Думаю, матч будет бескомпромиссным, потому что ни одна из команд не захочет уступать в таком принципиальном противостоянии.

Я думаю, для обеих команд этот матч одинаково важен. Во-первых, эти клубы всегда имеют принципиальное противостояние, независимо от того, где они находятся в турнирной таблице. Даже если команды решают разные задачи по ходу сезона, их очные встречи всегда воспринимаются отдельно. Игроки это чувствуют, болельщики это чувствуют, и накал в таких матчах всегда очень высокий.

Поэтому матч, скорее всего, будет непредсказуемым. Выиграет та команда, которая лучше подготовится к игре, как физически, так и тактически, и сумеет провести все девяносто минут максимально собранно. Очень важно не только хорошо начать матч, но и правильно распределить силы, сохранить концентрацию до финального свистка. Часто бывает, что судьбу таких встреч решает один момент, одна ошибка или, наоборот, удачное действие игрока. Поэтому все остальное в подобных матчах обычно отходит на второй план.

Если говорить о тактике, то здесь все взаимосвязано. Если одна команда активно идет вперед и много атакует, то другая должна быть очень внимательной в обороне. В таких матчах выигрывает та команда, которая умеет не только хорошо атаковать, но и надежно обороняться. Современный футбол требует баланса между атакой и защитой. Кто это сделает лучше, тот и добьется победы. А как именно сложится игра, покажет сам матч. Иногда команды начинают осторожно, присматриваются друг к другу, а иногда с первых минут идет открытый футбол. Сказать заранее, кто именно будет больше атаковать, достаточно сложно, потому что многое зависит от хода встречи, от того, кто забьет первый гол и как тренеры будут реагировать на ситуацию на поле.

Для меня интереснее противостояние именно двух команд, а не отдельных игроков. Конечно, болельщики часто ждут дуэлей конкретных футболистов, обсуждают их форму, статистику, личные качества, но в футболе результат зависит прежде всего от командной игры. Любые футболисты — это лишь часть команды, элемент общей системы. Даже очень сильный игрок не сможет в одиночку решить исход матча, если команда в целом действует неорганизованно.

Поэтому я считаю, что главное — это командная дисциплина, взаимопонимание между игроками, выполнение тренерских установок. Два игрока сами по себе никогда ничего не решают. Решает всегда команда: как она движется, как действует в атаке и обороне, насколько слаженно работают все линии.

Джику — очень важный игрок основного состава и один из ключевых футболистов линии защиты. Когда выпадают подобные игроки, для тренера возникает определенная проблема, потому что приходится менять привычные сочетания, искать новые решения, но футбол тем и интересен, что всегда есть возможность для других игроков проявить себя. Ни один футболист не может провести весь чемпионат без пропусков — бывают травмы, дисквалификации, усталость. Сейчас вообще тренеры стараются задействовать многих игроков по ходу сезона. Это позволяет поддерживать конкуренцию внутри команды и дает возможность заменить выбывших игроков без серьезной потери качества. Поэтому многое будет зависеть от того, какое решение примет тренер, как он выстроит линию обороны и сможет ли другой игрок сыграть на таком же уровне. Иногда бывает, что футболист, получивший шанс из-за отсутствия основного игрока, проводит очень хороший матч и помогает команде.