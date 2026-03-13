Эмери быстрее всех в истории «Астон Виллы» одержал 100 побед как тренер

вчера, 12:29
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль0 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Астон Вилла» выиграла в гостях у «Лилля» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).

Для Унаи Эмери эта победа стала сотой в качестве главного тренера бирмингемской команды. Он стал третьим рулевым «вилланов», достигшим такого показателя. Кроме того, он добрался до «сотни» быстрее всех в истории клуба.

Самый успешный тренер в истории бирмингемцев Рон Сондерс выиграл 180 поединков за время своего пребывания у руля команды, достигнув отметки в 100 побед в конце сезона 1977/78, который был для него четвертым.

Джо Мерсер возглавлял клуб на протяжении 4,5 лет, прежде чем достиг 100 побед (всего на его счету 119).

Эмери достиг своей сотой победы за три года и четыре месяца, проведя 181 матч.

просто Tomson
вчера в 18:56
Эмери - Красава, и это факт!
valt134
вчера в 17:46
«Рукаку» нервно курит в сторонке…
Eugene Natsmith
вчера в 14:34
Надеюсь что тренер продолжит и дальше эту серию. Впереди еще много матчей, и возможностей.
Alex_67
вчера в 13:20
Будто только вчера пришёл в Астон Виллу, а уже есть знаковое событие — не каждому тренеру покоряется рубеж в сто побед. Я думаю, подобные достижения, сами по себе, говорят, что их обладатель топовый специалист. А ведь Эмери неоднократно побеждал в Лиге Европы, причём с Валенсией и Севильей делал это по три раза подряд. Интересно, что между этими двумя сериями был Спартак... Неудачно, к сожалению.
Kostya-515
вчера в 13:19
Вот так "тренеришка")
3gsczd7bfyg5
вчера в 12:59
А Спартаку почему-то не подошел...
пират Елизаветы
вчера в 12:31
Жаль, что в топ-клубе мало что получается с заездами вставит футбол
