Эмери быстрее всех в истории «Астон Виллы» одержал 100 побед как тренер

вчера, 12:29

«Астон Вилла» выиграла в гостях у «Лилля» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).

Для эта победа стала сотой в качестве главного тренера бирмингемской команды. Он стал третьим рулевым «вилланов», достигшим такого показателя. Кроме того, он добрался до «сотни» быстрее всех в истории клуба.

Самый успешный тренер в истории бирмингемцев Рон Сондерс выиграл 180 поединков за время своего пребывания у руля команды, достигнув отметки в 100 побед в конце сезона 1977/78, который был для него четвертым.

Джо Мерсер возглавлял клуб на протяжении 4,5 лет, прежде чем достиг 100 побед (всего на его счету 119).

Эмери достиг своей сотой победы за три года и четыре месяца, проведя 181 матч.