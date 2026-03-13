Лидер «Рубина» Даку пропустит встречу с «Локомотивом»

Нападающий «Рубина» не примет участия в матче 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Об этом сообщил главный тренер казанской команды во время разговора с журналистами.

Даку не подойдет к этой игре. Но речь идет не о том, кто бы заменил игроков, а о том, кто дал бы сверхусилие и за счет индивидуальных действий помог команде.

Албанский форвард не может играть по причине травмы, полученной им на сборах в Турции. Он пропустит третью встречу РПЛ после возобновления сезона.

Также в предстоящем поединке на поле не выйдут нападающие Дардан Шабанхаджай и Жак Сиве. Первый — в связи с травмой, а второй — из-за перебора желтых карточек.