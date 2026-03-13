Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Лидер «Рубина» Даку пропустит встречу с «Локомотивом»

вчера, 13:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не примет участия в матче 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Об этом сообщил главный тренер казанской команды Франк Артига во время разговора с журналистами.

Даку не подойдет к этой игре. Но речь идет не о том, кто бы заменил игроков, а о том, кто дал бы сверхусилие и за счет индивидуальных действий помог команде.

Албанский форвард не может играть по причине травмы, полученной им на сборах в Турции. Он пропустит третью встречу РПЛ после возобновления сезона.

Также в предстоящем поединке на поле не выйдут нападающие Дардан Шабанхаджай и Жак Сиве. Первый — в связи с травмой, а второй — из-за перебора желтых карточек.

Подписывайся в ВК
Все новости
Чавес назвал срок восстановления от травмы
09 марта
Лунёв не сыграл против ЦСКА из-за повреждения
08 марта
Галактионов объяснил замену Пиняева в 1-м тайме матча против «Арсенала»
05 марта
Кузяев вернулся в общую группу «Рубина» после травмы
05 марта
В «Спартаке» назвали примерные сроки возвращения Бабича после травмы
13 января
Захарян пропустил тренировку «Реала Сосьедад» из-за гриппа
29 декабря 2025
Все комментарии
Водолей Сергеев
вчера в 15:10
Нередко бывает помогает собраться такого рода ситуация - вынужденная расстановка или ввод "лавочников" дают позитивные преобразования...
sv_1969
вчера в 14:12
Для Рубина это конечно потеря
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:55
В такой ситуации у Рубина пожалуй шансов нет совсем
VeniaminS
вчера в 13:37
Это потеря для Рубина - это точно !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 