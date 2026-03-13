Юран отметил организацию и улучшение обстановки в «Динамо»

вчера, 14:49

, известный российский тренер, считает, что футболисты московского «Динамо» должны продемонстрировать стабильно высокий уровень игры до конца текущего сезона, чтобы можно было констатировать их прогресс. Это мнение он выразил в беседе со «Спорт-Экспрессом».

«Динамо» выиграло три официальных матча в 2026 году и забило 13 голов. В чемпионате России команда одержала победы над «Крылья Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а в Кубке России разгромила «Спартак» (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ .

Какие-то выводы делать преждевременно — только два тура прошло и один матч кубка. Да, стартовали хорошо. Нужно смотреть, как будет дальше. Да, видна организация. В коллективе наладилась обстановка, это тоже немаловажный фактор. Физически команда готова, играет дисциплинированно в обороне, чего не хватало им всегда. Но главное, чтобы это не было два-три матча. Если будет такая игра до конца сезона, то уже можно будет о чем-то говорить.

На данный момент «Динамо» занимает 7-е место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 27 очков в 20 матчах.