Гвардиола стал лучшим тренером февраля в АПЛ

вчера, 15:17

Рулевой «Манчестер Сити» признан лучшим тренером по итогам февраля в Английской Премьер-Лиге.

Для испанца это первая такая награда с декабря 2021 года, а в общей сложности — 12-я.

В прошлом месяце «Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», а также одержал победы над «Ливерпулем», «Фулхэмом», «Ньюкаслом» и «Лидсом». Команда вышла на первое место в лиге по очкам в феврале (13).