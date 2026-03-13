Гвардиола стал лучшим тренером февраля в АПЛ

вчера, 15:17

Рулевой «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим тренером по итогам февраля в Английской Премьер-Лиге.

Для испанца это первая такая награда с декабря 2021 года, а в общей сложности — 12-я.

В прошлом месяце «Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», а также одержал победы над «Ливерпулем», «Фулхэмом», «Ньюкаслом» и «Лидсом». Команда вышла на первое место в лиге по очкам в феврале (13).

Все комментарии
Alex_67
вчера в 17:58
Всё тяжелее даются Пепке различные трофеи... Ведь МС, по-прежнему, не вышел из кризиса.
Jeck Denielse
вчера в 17:36, ред.
Весь покрытый фунтами, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Остров невезения в океане есть,
Весь покрытый фунтами, абсолютно весь.

Вроде не бездельники, и могли бы жить.
ЛЧ им взять и отменить!
ЛЧ им взять и отменить!
Если б не Вальверде, то могли бы жить.

Как назло на острове нет календаря,
Футболисты взрослые пропадают зря!
Футболисты взрослые пропадают зря!
На проклятом острове нет календаря.

Мячик там не ловится , не растёт кокос;
На Хосепа молятся, не жалея слёз.
На Хосепа молятся, не жалея слёз.
Мячик там не ловится, не растёт кокос!
пират Елизаветы
вчера в 15:32, ред.
За провал в матче в Мадриде Пепа надо оштрафовать))))
DXTK
вчера в 15:31
Гвардиола заработал утешительный приз после недавних 0-3 от Реала)))))))
