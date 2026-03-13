Юран о Гусеве: «Нужно спокойно дать тренеру работать»

вчера, 15:32

Российский тренер считает, что рулевому московского «Динамо» следует предоставить возможность доработать до конца сезона, чтобы затем можно было объективно оценить его работу.

Напомним, что Ролан Гусев был назначен на пост главного тренера «Динамо» в декабре на период до конца текущего сезона. До этого он исполнял обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина, который покинул клуб 17 ноября.

Под руководством Гусева «Динамо» в 2026 году провело три официальных матча, в которых одержало три победы и забило 13 голов.

Преждевременно что-то обсуждать. А если потом пойдет неудача? О чем мы будем говорить? Что он уже не перспективный тренер? Так и футболистов возносят после пары игр. Чуть ли не мегазвездой называют. А потом мы спрашиваем: «А где он?» Во второй лиге где-то, оказывается. Да, игра «Динамо» очень неплохая. Но, чтобы говорить о чем-то, необходимо что-то выиграть. Поэтому нужно спокойно дать тренеру работать. Не надо вешать ярлыки: перспективный или супер. Доработает до конца чемпионата, и тогда можно уже будет итоги подвести.

Ролан Гусев является частью тренерского штаба «Динамо» с июня 2023 года. В качестве футболиста он выступал за московские «Динамо» и ЦСКА , а также за украинские «Днепр» и «Арсенал». В составе ЦСКА он стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России. Кроме того, он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

На данный момент «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 27 очков после 20 матчей.