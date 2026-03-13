КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 1 млн рублей за расистский инцидент с Кордобой

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил на московский ЦСКА штраф в размере 1 млн рублей за действия зрителей, унижающие Джона Кордобу из «Краснодара» по расовому признаку.
Инцидент произошёл в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России. Глава КДК Артур Григорьянц сообщил в комментарии пресс-службе РФС: «За совершение зрителями действий, направленных на унижение человека по признакам расы, оштрафовать ЦСКА на 1 млн рублей».
Ранее игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев обвинили фанатов ЦСКА в расизме по отношению к колумбийскому форварду. Решение было принято с учётом всех обстоятельств.