КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 1 млн рублей за расистский инцидент с Кордобой

вчера, 17:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил на московский ЦСКА штраф в размере 1 млн рублей за действия зрителей, унижающие Джона Кордобу из «Краснодара» по расовому признаку.

Инцидент произошёл в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России. Глава КДК Артур Григорьянц сообщил в комментарии пресс-службе РФС: «За совершение зрителями действий, направленных на унижение человека по признакам расы, оштрафовать ЦСКА на 1 млн рублей».

Ранее игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев обвинили фанатов ЦСКА в расизме по отношению к колумбийскому форварду. Решение было принято с учётом всех обстоятельств.

Сергей Краказуев
сегодня в 01:11
Red blu
сегодня в 00:57, ред.
Жёстче Динамо наказало Спартак.
Поимели на всю пятерочку))
albucid
вчера в 23:25
Штраф этот пострадавшему Кордобе пошел или РФС прикарманил?
Вопрос, конечно же, риторический!
sv_1969
вчера в 21:24
До этого надеюсь не дойдет!!!
j5q75cd94vwd
вчера в 20:15
    25процентный клоун
    вчера в 20:02
    Ролан Гусев поимел с армейцев куда больше, приспустил им.... флаги
    25процентный клоун
    вчера в 19:59
    Да их уже Динамо наказало жостко
    Scorp689
    вчера в 19:50
    Удачи Джону... Самый креативный форвард РПЛ
    isamsn
    вчера в 19:22
    Самый униженный и оскорблённый в РПЛ. Проигрывать никто не любит. Вот и ноет. И расса тут нипричём.
    shur
    вчера в 19:13
    ...всего 12 486 долларов где эта сумма и где бюджет Министерство Обороны, смешно! "Обзывайтесь сколько угодно" =)) Меры воздействия,говоришь,ха....!!!
    Alex_67
    вчера в 18:30
    Решение принято с учётом всех обстоятельств.... Слишком общая обтекаемая фраза... Она не даёт уверенности в том, что наказание справедливо. Есть ли ещё какое-то подтверждение расистских выкриков со стороны болельщиков Красно-синих, кроме заявлений игроков Краснодара? Хотелось бы ознакомиться со всеми материалами. Без конкретных фактов не могу считать обвинение доказанным, а наказание правомерным. Кстати, а кто обвиняемый? Может он виртуальный? Надеюсь ЦСКА подобрал юристов или решили, что проще заплатить?
    Futurista
    вчера в 18:13, ред.
    В Зените Барриос такой же...не знаю записывает он или нет, но симулирует отменно).....х.з. может писать не умеет)...
    sihafazatron
    вчера в 17:59
    Ну хоть колено приклонять ещё не заставляют и на том спасибо
    Jeck Denielse
    вчера в 17:53, ред.
    Против Кордобы дорого играть выходит...
    Кажется парень просто лежит симмулирует...а он по факту прислушивается...записывает....
    Из-за Кордобы стоимость билетов против Краснодара возрастёт в цене...
    Futurista
    вчера в 17:45
    )...
    lotsman
    вчера в 17:38
    Всё таки свершился грабёж Армейцев.)
    Гость
