КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 1 млн рублей за расистский инцидент с Кордобой

1773412027

вчера, 17:27

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил на московский ЦСКА штраф в размере 1 млн рублей за действия зрителей, унижающие из «Краснодара» по расовому признаку.

Инцидент произошёл в первом матче полуфинала «пути РПЛ » Кубка России. Глава КДК Артур Григорьянц сообщил в комментарии пресс-службе РФС : «За совершение зрителями действий, направленных на унижение человека по признакам расы, оштрафовать ЦСКА на 1 млн рублей».