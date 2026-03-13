Гонду избежал дополнительной дисквалификации за удаление в игре с «Динамо»

вчера, 18:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Глава комитета КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении не применять дополнительную дисквалификацию к нападающему московского ЦСКА Лусиано Гонду, который был удален в недавней игре против «Динамо» уже на 17-й минуте за грубый фол на Максиме Осипенко.

Мы рассмотрели удаление нападающего ЦСКА Лусиано в матче с «Динамо» за серьезное нарушение правил игры. В заседании приняли участие Лусиано, а также руководитель юридического департамента ЦСКА Юрий Хабаров. Мы рассмотрели заявление Лусиано, в котором он указал, что после матча он связался с Максимом Осипенко, с которым у него был конфликт на поле, которому он нанес удар в левую руку, принес извинения перед футболистом. Осипенко извинения принял. Между ними был контакт в виде сообщения и телефонного разговора.

ЦСКА направлял в КДК заявление об отмене красной карточки, КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой дать заключение по этому нарушению. ЭСК РФС дала заключение о том, что Лусиано удален правильно, поэтому КДК РФС не имел права рассматривать отмену карточки. КДК РФС принял решение не применять к Лусиано дополнительной дисквалификации, кроме автоматической, таким образом, Лусиано пропустит один матч РПЛ.

Red blu
сегодня в 01:04
Так это и так было сразу понятно, что будет только один матч пропускать.
Дед за ЦСКА
вчера в 20:05
Хорошо, что отделался малым штрафом, я ожидал худшего.
Удачных игр в дальнейшем..
Alex_67
вчера в 19:58
Повезло Гонду... А может просто договорились? В обмен на штраф за расизм?
particular
particular ответ lotsman
вчера в 19:51
Совершенно верно, - коротко, ёмко и информативно... Кому надо, - все сохранили лицо или его видимость...
drug01
вчера в 19:50
Игра уже позади теперь надо исправить эту ошибку хорошей игрой...
lotsman
вчера в 19:42
Простыми словами - Лусиано не сфолил на красную, но раз красная уже была вручена, то накказание всёравно должнобыть и оно будет минимальным.)
25процентный клоун
вчера в 19:36, ред.
Зачем этот цирк? этот звонок и само присутствие Гонду и представителя.Парень просто допустил ошибку и всё, это футбол. Судьи пачками их допускают и не звонят вратарям в выхи, принося извинения за пенальти
Гость
