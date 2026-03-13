Гонду избежал дополнительной дисквалификации за удаление в игре с «Динамо»

Глава комитета КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении не применять дополнительную дисквалификацию к нападающему московского ЦСКА , который был удален в недавней игре против «Динамо» уже на 17-й минуте за грубый фол на Максиме Осипенко.

Мы рассмотрели удаление нападающего ЦСКА Лусиано в матче с «Динамо» за серьезное нарушение правил игры. В заседании приняли участие Лусиано, а также руководитель юридического департамента ЦСКА Юрий Хабаров. Мы рассмотрели заявление Лусиано, в котором он указал, что после матча он связался с Максимом Осипенко, с которым у него был конфликт на поле, которому он нанес удар в левую руку, принес извинения перед футболистом. Осипенко извинения принял. Между ними был контакт в виде сообщения и телефонного разговора.