Гонду избежал дополнительной дисквалификации за удаление в игре с «Динамо»

Глава комитета КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении не применять дополнительную дисквалификацию к нападающему московского ЦСКА Лусиано Гонду, который был удален в недавней игре против «Динамо» уже на 17-й минуте за грубый фол на Максиме Осипенко.
Мы рассмотрели удаление нападающего ЦСКА Лусиано в матче с «Динамо» за серьезное нарушение правил игры. В заседании приняли участие Лусиано, а также руководитель юридического департамента ЦСКА Юрий Хабаров. Мы рассмотрели заявление Лусиано, в котором он указал, что после матча он связался с Максимом Осипенко, с которым у него был конфликт на поле, которому он нанес удар в левую руку, принес извинения перед футболистом. Осипенко извинения принял. Между ними был контакт в виде сообщения и телефонного разговора.
ЦСКА направлял в КДК заявление об отмене красной карточки, КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой дать заключение по этому нарушению. ЭСК РФС дала заключение о том, что Лусиано удален правильно, поэтому КДК РФС не имел права рассматривать отмену карточки. КДК РФС принял решение не применять к Лусиано дополнительной дисквалификации, кроме автоматической, таким образом, Лусиано пропустит один матч РПЛ.
