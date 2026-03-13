Арбелоа считает, что Куртуа лучше Касильяса

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что Тибо Куртуа превосходит всех вратарей в истории клуба, включая легендарного Икера Касильяса.
Перед матчем с «Эльче» экс-игрок «Реала», выступавший вместе с Касильясом, отметил:
Я играл с лучшими вратарями мира, ставшими легендами. Но то, что делает Куртуа, я не видел ни у кого. Уверен, мы наблюдаем за лучшим голкипером в истории «Реала».
Арбелоа нужно быть немного осторожнее в высказываниях, ещё не тот авторитет чтобы выдвигать аксиомы
На мой взгляд, Куртуа и Касильяс — вратари разных поколений и стилей, поэтому их сравнивать не совсем правильно. Тибо — мощный, современный голкипер с невероятной реакцией и игрой на линии. Касильяс же был лидером команды, обладал фантастическим чутьём в воротах и не раз спасал клуб в самые драматичные моменты. Поэтому, возможно, на мой взгляд, правильнее сказать так: Куртуа — один из величайших вратарей «Реала», но Касильяс — легенда, с которой трудно и, наверное, не стоит соревноваться.
