Испания. Примера 2025/2026

Арбелоа считает, что Куртуа лучше Касильяса

вчера, 18:52

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что Тибо Куртуа превосходит всех вратарей в истории клуба, включая легендарного Икера Касильяса.

Перед матчем с «Эльче» экс-игрок «Реала», выступавший вместе с Касильясом, отметил:

Я играл с лучшими вратарями мира, ставшими легендами. Но то, что делает Куртуа, я не видел ни у кого. Уверен, мы наблюдаем за лучшим голкипером в истории «Реала».

вчера в 20:48, ред.
Тибо — безусловно великий вратарь и уже вписал своё имя в историю Реала. Его вклад в победы команды огромен, особенно в матчах ЛЧ. Но и Икер — это целая эпоха клуба: капитан, символ команды и герой множества решающих матчей.
На мой взгляд, Куртуа и Касильяс — вратари разных поколений и стилей, поэтому их сравнивать не совсем правильно. Тибо — мощный, современный голкипер с невероятной реакцией и игрой на линии. Касильяс же был лидером команды, обладал фантастическим чутьём в воротах и не раз спасал клуб в самые драматичные моменты. Поэтому, возможно, на мой взгляд, правильнее сказать так: Куртуа — один из величайших вратарей «Реала», но Касильяс — легенда, с которой трудно и, наверное, не стоит соревноваться.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:40
С этим утверждением не поспоришь...
112910415
112910415
вчера в 20:23
мужик искренне оценивает ... и где-то он прав !
Keks 44
Keks 44 ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 20:04
Человек высказал свое мнение. Имеет право.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:57
Если сравнивать, то в один ряд ещё можно поставить, но выше ни в коем случае
Арбелоа нужно быть немного осторожнее в высказываниях, ещё не тот авторитет чтобы выдвигать аксиомы
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:17
От любви до ненависти один шаг. Щас не дай Бог Тибо накосячит и сожрут))
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:15, ред.
Не благодарное это дело-сравнивать
shur
shur
вчера в 19:04
...а какая пластика и умение от А до Я владеть своим огромным телом!!!
...Хорош по своему наш Лёва Яшин,
Но то что делает в воротах Куртуа,
Ни с кем нам не сравнить,
Надеемся,что это чудо,
Ещё понаблюдаем,долгие года!!!
