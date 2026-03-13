В РФС подвели итоги встречи с РПЛ по вопросу судейства

вчера, 19:40

Председатель судейского комитета РФС рассказал о состоявшейся сегодня встрече с представителями РПЛ по вопросу судейства.

На встрече мы обсуждали идею не только двух дополнительных камер, но и четырех. Еще две камеры можно будет установить на противоположной трибуне. Но здесь есть два нюанса. С одной стороны, это усложняет работу VAR и его восприятия поля. Когда арбитр начинает смотреть в быстрой и динамичной ситуации, он может начать путаться. Картинка будет другой, и на ней поле кажется как будто развернутым. А арбитры на VAR должны принимать решение за десятки секунд и под давлением. Поэтому такое решение мы отдаем на откуп профессионалам — Милораду Мажичу и Далибору Джурджевичу. Возможно, мы вернемся к этому вопросу после тестировки полуавтоматической системы определения офсайда от наших партнеров из Китая. Ее тестирование планируется на одном из московских стадионов. Поэтому о еще двух дополнительных камерах мы будем рассуждать после теста этой технологии и формирования требований. Тогда мы уже подумаем об увеличении числа дополнительных камер.

Также Каманцев поведал о главной цели встречи с представителями РПЛ :

Цель сегодняшней встречи была погрузить наших коллег из РПЛ и ФНЛ (Футбольной национальной лиги — прим. ТАСС) в детали работы системы VAR и VAR -центра. Так как они были знакомы с проектом как зрители и потребители футбола, сегодня они погрузились в процесс, увидели как здесь все работает, по каким протоколам и с каким программным обеспечением. Мы обсудили, что хорошо работает уже сейчас и что можно будет улучшить. Если говорить без пафоса, нашей задачей заключалось поднять общий уровень понимания проблематики наших коллег, чтобы мы могли разговаривать, что называется, на одном языке. Если мы им сразу начнем предлагать рабочую стратегию по улучшению работы VAR и спрашивать их мнение, то это будет неправильно. Потому что у них в данный момент идет процесс погружения в проблематику. Сегодня мы делились информацией, обсуждали идеи, которые предложили коллеги из лиг. Все это обсуждалось в живом режиме и фиксировалось. В данный момент у нас есть уже текущие задачи. Например, внедрение мест размещения стационарных камер для улучшения показа офсайдных ситуаций и построения линий. Это уже назревшая задача, так как близок новый экономический цикл и можно выделить на это бюджет. Также есть вопросы по автоматическим офсайдным линиям, развитию VAR в ФНЛ , использование удаленных VAR -серверов, которые будут находиться на стадионе и управляться из VAR -центра. Это будет реализовано в обозримом будущем, и мы должны это начать обсуждать, чтобы понимать, куда мы будем двигаться все будущие четыре года с начала нового экономического цикла.

Каманцев сообщил и о том, какие именно решения были приняты:

Если говорить о конкретных решениях, то мы заложим определенные требования в документы по стационарным камерам, которые будут помогать нам показывать более точные картинки для зрителей по офсайдам и улучшат условия для принятия решений при условии, когда арбитр должен засчитать или не засчитать гол. Это то, что мы уже обсудили сегодня и наметили, в каких документах это должно быть. Высказали, как мы будем это отрабатывать уже на стадионах с отдельными клубами и какая будет процедура.