Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Расизм: борьба и паранойя — Россия. Премьер-Лига 2025/2026

В ЦСКА оценили решение КДК РФС по инциденту с Кордобой

вчера, 20:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление с комментарием решения КДК РФС оштрафовать клуб на 1 млн рублей за расистские выкрики фанатов в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

По итогам решения КДК, а также анализа и просмотра всех доступных видеоматериалов было установлено, что с нашей трибуны имели место гул и свист, а также на рассматриваемой видеозаписи был слышен в двух эпизодах прерывистый гул со стороны нескольких болельщиков — так называемое уханье. Однако в обсуждаемом эпицентре событий вместе с нашими болельщиками находились и футболисты ЦСКА, и футболисты соперника абсолютно разных рас и национальностей, поэтому у нас нет убеждения и доказательной базы, что данный гул имел под собой расистский подтекст. Также мы считаем важным отметить, что гул стал ответной реакцией на действия некоторых игроков «Краснодара». Однако мы понимаем, что так называемое уханье давно интерпретируется как действие, направленное на унижение достоинства человека. Поэтому, как и заявлялось нами ранее, вместе с клубом болельщиков мы намерены завершить наше самостоятельное расследование и принять в отношении виновных соответствующие меры.

После игры с ЦСКА футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев сообщили, что слышали с трибун расистские кричалки в адрес Кордобы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
вчера в 23:55
А как себя чувствует парочка Сперцян-Пальцев? Что-то о них ничего не слышно, поди гордость распирает обоих. Как же, выступили против ЦСКА!!!
просто Tomson
вчера в 22:32
Скоро Кордобу заберут в Реал, там на паре с Вини будет...
Alex_67
вчера в 22:23
Мы намерены завершить наше самостоятельное расследование и принять в отношении виновных соответствующие меры... Это выдержка из заявления пресс-службы... Значит ещё не всё закончилось? Хотелось бы увидеть результаты расследования и какие будут приняты меры. Логика подсказывает, что с виновников, если их найдут, нужно взыскать сумму штрафа и запретить им посещение стадиона. Все слова сказаны, ждём результатов.
25процентный клоун
вчера в 22:22
Не играйте в это, мы не Европа и не америка, мы ещё можем играть в свой футбол и по своим правилам, как Иран
112910415
вчера в 21:14
закрыли тему и ладно
Варвар7
вчера в 21:05
"Слышен звон бубенцов издалёка"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 