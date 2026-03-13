Конте останется в «Наполи», если выведет команду в Лигу чемпионов

вчера, 21:10

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте имеет хорошие шансы остаться в клубе на будущую кампанию, несмотря на неудачные результаты в текущем сезоне. Клуб уже выбыл из борьбы за Скудетто и покинул Лигу чемпионов, не сумев пробиться в плей-офф.

Конте сохраняет хорошие отношения с командой и руководством, и его главной задачей является квалификация в Лигу чемпионов. Если цель будет достигнута, Конте останется у руля на будущий сезон.

Пока «Наполи» занимает в таблице 3-е место и имеет все возможности получить путевку в главный еврокубок.

x33bd35uznq6
сегодня в 04:22
С этой задачей думаю им справиться по силам , соперники тоже стабильно теряют очки
CCCP1922
сегодня в 04:20
В итальянский футбол пора влить свежую тренерскую кровь.... Одни и те же ходят по кругу.
просто Tomson
сегодня в 00:27
Да по ходу весь тренерский состав Серии А менять пора, а после вторника-среды еще и АПЛ
пират Елизаветы
сегодня в 00:12
Сотрудничество Конте и Наполи плодотворное. Думаю, клуб удержит 3 место несмотря на кадровые потери.
Alex_67
вчера в 23:59
Хозяева снизили требования к Конте? Но это ничего не меняет. Если захотят, уволят..
Варвар7
вчера в 22:23
Правда желающих на эти путёвки хватает...
sihafazatron
вчера в 22:09
Неустойку хочет и за париком новым пойти
STVA 1
вчера в 21:26
А может он не хочет)))
lazzioll
вчера в 21:18
пока вроде никто не говорит о смене тренеров из первой шестерки, но по итогу тренера сменить могут Интер, Милан, Ювентус. я не вижу чтоб команды цвели при нынешних тренерах
Гость
