Конте останется в «Наполи», если выведет команду в Лигу чемпионов

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте имеет хорошие шансы остаться в клубе на будущую кампанию, несмотря на неудачные результаты в текущем сезоне. Клуб уже выбыл из борьбы за Скудетто и покинул Лигу чемпионов, не сумев пробиться в плей-офф.
Конте сохраняет хорошие отношения с командой и руководством, и его главной задачей является квалификация в Лигу чемпионов. Если цель будет достигнута, Конте останется у руля на будущий сезон.
Пока «Наполи» занимает в таблице 3-е место и имеет все возможности получить путевку в главный еврокубок.
13.03.2026
А может он не хочет)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423725/konte-antonio-napoli 13.03.2026
А может он не хочет)))