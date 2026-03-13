Конте останется в «Наполи», если выведет команду в Лигу чемпионов

вчера, 21:10

Главный тренер «Наполи» имеет хорошие шансы остаться в клубе на будущую кампанию, несмотря на неудачные результаты в текущем сезоне. Клуб уже выбыл из борьбы за Скудетто и покинул Лигу чемпионов, не сумев пробиться в плей-офф.

Конте сохраняет хорошие отношения с командой и руководством, и его главной задачей является квалификация в Лигу чемпионов. Если цель будет достигнута, Конте останется у руля на будущий сезон.

Пока «Наполи» занимает в таблице 3-е место и имеет все возможности получить путевку в главный еврокубок.