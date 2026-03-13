Селюк: «Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал»

Агент высказался о спортивном директоре «Спартака» .

Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал. Говорили, что в «Галатасарае». Но я звонил туда своим людям, его никто не знает. Может он мячи подносил? В «Галатасарае» он спортивным директором не был. Если Кахигао и был скаутом, то каким-нибудь левым, одним из 500. Что он сделал за время работы в «Спартаке»? « АЕК » до сих пор в шоке, как им повезло. Кстати, будет интересно посмотреть, кто во второй части сезона сейчас будет лучше: Карседо или Артига.