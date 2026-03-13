Селюк: «Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал»

вчера, 22:23

Агент Дмитрий Селюк высказался о спортивном директоре «Спартака» Франсисе Кахигао.

Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал. Говорили, что в «Галатасарае». Но я звонил туда своим людям, его никто не знает. Может он мячи подносил? В «Галатасарае» он спортивным директором не был. Если Кахигао и был скаутом, то каким-нибудь левым, одним из 500. Что он сделал за время работы в «Спартаке»? «АЕК» до сих пор в шоке, как им повезло. Кстати, будет интересно посмотреть, кто во второй части сезона сейчас будет лучше: Карседо или Артига.

Jeck Denielse
сегодня в 02:55
Невероятные приключения испанцев в РПЛ продолжаются...
Варвар7
вчера в 23:28
"Остап-Сулейман-Берта-Мария-Кахигао-бей" ? ; и ведь тоже в какой то степени "турецко- подданый"...)
Bad Listener
вчера в 22:59, ред.
Да, что правда то правда, слить уборщика раздевалок за 19 лямов евро как футболиста это была редкая удача для греческого клуба. Только надо понимать что греки наверняка не всю сумму получили, часть осела в кармане Какахи, ещё часть у борова который проталкивал этот трансфер.
25процентный клоун
вчера в 22:30
Кто такой Селюк сейчас и сколько карьер он загубил...
7c9hswsj93zj
вчера в 22:26
Никто не знает кроме самого Селюка
Гость
