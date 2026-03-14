Хавбек «Портсмута» решил выступать за Хорватию вместо Австралии

21-летний полузащитник «Портсмута» Адриан Сегечич официально подал заявку на смену национальной сборной с Австралии на Хорватию.
Австралиец хорватского происхождения провёл 19 матчей за три юниорские команды «соккеруз» (U-17, U-20, U-23). Он выступал на молодежном Кубке Азии в 2023 году и вошёл в расширенный состав главной сборной на матчи с Новой Зеландией, но не так и дебютировал в основной команде.
После 13 голов за «Сидней» в сезоне-2024/25 он перешёл в «Портсмут». Отмечается, что решение Сегечича стало неприятным сюрпризом для австралийцев, которые рассчитывали на игрока на ЧМ-2026.