Хавбек «Портсмута» решил выступать за Хорватию вместо Австралии

сегодня, 07:52

21-летний полузащитник «Портсмута» официально подал заявку на смену национальной сборной с Австралии на Хорватию.

Австралиец хорватского происхождения провёл 19 матчей за три юниорские команды «соккеруз» (U-17, U-20, U-23). Он выступал на молодежном Кубке Азии в 2023 году и вошёл в расширенный состав главной сборной на матчи с Новой Зеландией, но не так и дебютировал в основной команде.