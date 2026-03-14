Хавбек «Портсмута» решил выступать за Хорватию вместо Австралии

сегодня, 07:52

21-летний полузащитник «Портсмута» Адриан Сегечич официально подал заявку на смену национальной сборной с Австралии на Хорватию.

Австралиец хорватского происхождения провёл 19 матчей за три юниорские команды «соккеруз» (U-17, U-20, U-23). Он выступал на молодежном Кубке Азии в 2023 году и вошёл в расширенный состав главной сборной на матчи с Новой Зеландией, но не так и дебютировал в основной команде.

После 13 голов за «Сидней» в сезоне-2024/25 он перешёл в «Портсмут». Отмечается, что решение Сегечича стало неприятным сюрпризом для австралийцев, которые рассчитывали на игрока на ЧМ-2026.

Пильгуй оценил выбор вратарей на мартовские матчи сборной России
11 марта
Назван расширенный список игроков сборной России на мартовские матчи
11 марта
Арбелоа поделился информацией о состоянии Мбаппе перед матчем ЛЧ
10 марта
Холанд готов сыграть против «Реала» с первых минут
10 марта
Экс-игрок английских молодёжек Чуквуемека решил выступать за Австрию
10 марта
СлухиНеймар вошел в предварительный список сборной Бразилии
09 марта
Все комментарии
9sf6t9xx8eth
9sf6t9xx8eth
сегодня в 12:49
В принципе его логику можно понять
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:45
Одно из новых веяний - смена спортивного гражданства...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:30
Вот так у них выбирается родина...
