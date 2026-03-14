Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола: «Премьер-Лига остаётся самым сложным турниром»

сегодня, 08:14

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что всё ещё считает АПЛ самым сложным турниром, превосходящим по уровню даже Лигу чемпионов.

«Прошлый чемпионат был наиболее трудным. На мой взгляд, Премьер-лига остается самым сложным турниром, но мы по-прежнему находимся в гонке, хотя и понимаем, что если потеряем очки [снова], всё будет кончено», — сказал Гвардиола перед субботней игрой против «Вест Хэма».

«Манчестер Сити» завоевал шесть титулов Премьер-лиги за девять предыдущих сезонов в Англии. Однако в прошлой кампании команда заняла лишь третье место с отставанием в 13 очков от чемпиона — «Ливерпуля».

Karkaz
Karkaz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:20
На заслуженном отдыхе, ушёл победителем. Как говорится, мавр сделал дело, мавр может уходить.
qu356awftmcz
qu356awftmcz ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 14:12, ред.
Фигня это всё. Лестер выиграл АПЛ. И хрен ли толку ? Дегенерат Вальверде дважды взял Ла Лигу, при этом наложил в штаны с Ромой, Ливерпулем ( в ЛЧ) и ушёл в небытие, как прокажённый. А почему ? А потому что ЛЧ - лакмусовая бумажка реальной силы и класса команды. Каждый поединок, каждый гол в плей-офф на вес золота. В игре на выбывание и проявляется истинная мощь, статус и ресурс клуба. А внутренний чемп - марафон и шара для некоторых, когда у лидеров "месячные" и есть по дистанции право на ошибку ( в отличии от той же ЛЧ).
4ufnm6xd8ctw
4ufnm6xd8ctw ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:05, ред.
Там не Зидан , а Перец выиграл. У Мишки Оливера и Буффона спроси !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:13, ред.
А Я что говорил...согласен...Хосеп....наисложнейший турнир...особенно весенняя часть...
particular
particular
сегодня в 10:53, ред.
К примеру, Евсеев, Тедеев и Ахметзянов, пожалуй, поспорили бы с Пепом...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ 3aupgthwypnw (раскрыть)
сегодня в 10:12
Да как бы нет - МС вошел в историю тк брал АПЛ как никто, пропуски можно сравнить с тем что "отошли в кусты по делам". ЛЧ - здесь больше хайпа, да и вообще неправильно сравнивать эти 2 турнира, ключевое слово "турнир", В АПЛ недостаточно провести на ура один отрезок весной(как и в любом чемпионате), коим является плей-офф ЛЧ, потому и неправильно их сравнивать. Щас условный Будё оторвется как последний раз в жизни, и чего - теперь они короли европы штоле? Нет, будет обычная "сказка Лестера") Да, кстати, благодаря какому турниру появился это термин, не вспомните?) Тото же
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 10:01
Зидан аж три раза подряд выиграл, не напомните где он сейчас?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:41
Это он ещё в РФПЛ не работал!
Karkaz
Karkaz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:36
А победа в ЛЧ стоит еще дороже. Тоже можно спросить Артету или Венгера.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 3aupgthwypnw (раскрыть)
сегодня в 09:32
Ну уж нет, победа в АПЛ стоит дорогого. Спросите у Артеты или Венгера
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:31
Видели мы в ЛЧ ваших английских пешеходов
3aupgthwypnw
3aupgthwypnw
сегодня в 09:23
Сдает Пеп..., причем как профи - ментально сдаёт. Слова говорит, а сам в них не верит. В 2019-м он стоял на фотосессии рядом с Клопом , держа завоёванные в сезоне кубки: Пеп - с кубком чемпиона Англии , а Клопп с ушастым. Сфоткались, после чего Пеп предложил " в шутку " обменяться с немцем кубками...)))

Какая нафиг АПЛ рядом с ЛЧ ?! МС вошёл в Историю футбола только благодаря победе в ЛЧ. Все эти шесть побед в АПЛ - кайф для "нищих".
goalaktika
goalaktika
сегодня в 09:18
ЛЧ и АПЛ разные турниры и сложно их сравнить .
Но в Европе, по сравнению с другими чемпионатами, самый интригующий и лучший это АПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:17
Это понятно. Непонятно, как твоя команда проиграла, и даже не забила гол в Мадриде
shur
shur
сегодня в 09:11
...нет и ещё раз нет! АПЛ - середина таблицы играет в общем в
одинаковых стилях, проход, подача с фланга и многочисленные
корнеры!!! А в Лиге, другое дело, разная тактика,рисунок игры, где вы ещё увидели бы красавцев из Будё-Глимта...???!!!
......Но безусловно есть различие, в Англии все 90-сто,плюс дополнительное время носятся как угарелые,рэспект!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:08, ред.
Я бы вообще не сравнивал лигу и турниры на выбывание где любая игра решающая. Вон в прошлом сезоне Ливерпуль отлично справился со всеми лигами где надо очки собирать, но не справлялся с плей-офф. У Пепа просто не идёт последнее время, приходится стелить соломку себе. Но в "менее сложной" Лиге чемпионов тоже высока вероятность что всё будет кончено хоть и 0:3 лучше чем 0:4.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:05
Это верно. В АПЛ много сильных по уровню клубов, по сравнению с другими топ-чемпионатами. Поэтому и завоевать титул чемпиона гораздо сложнее,
но зато почётнее.
zpwdkgdgsc3h
zpwdkgdgsc3h
сегодня в 08:48
Самым сложным и самым интересным из-за большой конкуренции
Гость
