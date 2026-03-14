Гвардиола: «Премьер-Лига остаётся самым сложным турниром»

1773465272

сегодня, 08:14

Главный тренер «Манчестер Сити» отметил, что всё ещё считает АПЛ самым сложным турниром, превосходящим по уровню даже Лигу чемпионов.

«Прошлый чемпионат был наиболее трудным. На мой взгляд, Премьер-лига остается самым сложным турниром, но мы по-прежнему находимся в гонке, хотя и понимаем, что если потеряем очки [снова], всё будет кончено», — сказал Гвардиола перед субботней игрой против «Вест Хэма».

«Манчестер Сити» завоевал шесть титулов Премьер-лиги за девять предыдущих сезонов в Англии. Однако в прошлой кампании команда заняла лишь третье место с отставанием в 13 очков от чемпиона — «Ливерпуля».