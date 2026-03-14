Почеттино готов тренировать «Тоттенхэм» даже в Чемпионшипе

сегодня, 10:01

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино близок к возвращению в «Тоттенхэм» на фоне усиливающегося давления на Игора Тудора.

Тудор пока не одержал ни одной победы у руля лондонцев, проиграв четыре стартовые встречи и опустив команду на расстояние одного очка от зоны вылета. «Тоттенхэм» впервые в своей истории потерпел шесть поражений подряд и в воскресенье сыграет с «Ливерпулем», после чего хорватский специалист может лишиться должности в случае новой неудачи.

Сообщается, что руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в возвращении Почеттино, который сейчас возглавляет сборную США. Отмечается, что аргентинец готов рассмотреть предложение и вернуться в клуб даже в том случае, если команда вылетит в Чемпионшип.

матос
матос
сегодня в 15:00
Огромная ошибка рук-ва шпор назначить ГТ Тудора , пусть и временно.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:52
Зачем Тудора вообще подписывали?
drug01
drug01
сегодня в 11:31
Такое желание у тренера???
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:19
Почеттино хороший и опытный тренер. Да к тому же ещё и настоящий патриот Тоттенхэма, хорошо знает этот клуб так как уже работал с ним. Нужно брать его и дать ему побольше времени. Он может спасти клуб от вылета из АПЛ в этом году и вывести в следующем сезоне ТТ в зону кубков УЕФА. А если получит хорошее подкрепление, то может и за медали побороться.
112910415
112910415
сегодня в 10:55
поверить и довериться !
mkfgjfq5revg
mkfgjfq5revg
сегодня в 10:49
Маурисио решил второй раз наступить на те же грабли
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:36
А возможно готов команде даже помочь выйти в Чемпионшип
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:34
В каком состоянии находится клуб это не удивительно
AleS
AleS
сегодня в 10:14
Лидс, Форест и Вест Хэм верим! Это должно произойти - Тотенхэм в чемпионшипе!
lotsman
lotsman
сегодня в 10:09, ред.
Почеччетино на последнем вздохе вырвет Тоттен из зоны вылета и поведёт его вверх по турнирной таблице. Если конечно его вовремя поставят у руля команды.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:03
Что называется приехали - уже как в порядке вещей обсуждают игру ТТХ в Шипе...
