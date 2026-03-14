Почеттино готов тренировать «Тоттенхэм» даже в Чемпионшипе

сегодня, 10:01

Аргентинский тренер близок к возвращению в «Тоттенхэм» на фоне усиливающегося давления на Игора Тудора.

Тудор пока не одержал ни одной победы у руля лондонцев, проиграв четыре стартовые встречи и опустив команду на расстояние одного очка от зоны вылета. «Тоттенхэм» впервые в своей истории потерпел шесть поражений подряд и в воскресенье сыграет с «Ливерпулем», после чего хорватский специалист может лишиться должности в случае новой неудачи.