Почеттино готов тренировать «Тоттенхэм» даже в Чемпионшипе

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино близок к возвращению в «Тоттенхэм» на фоне усиливающегося давления на Игора Тудора.
Тудор пока не одержал ни одной победы у руля лондонцев, проиграв четыре стартовые встречи и опустив команду на расстояние одного очка от зоны вылета. «Тоттенхэм» впервые в своей истории потерпел шесть поражений подряд и в воскресенье сыграет с «Ливерпулем», после чего хорватский специалист может лишиться должности в случае новой неудачи.
Сообщается, что руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в возвращении Почеттино, который сейчас возглавляет сборную США. Отмечается, что аргентинец готов рассмотреть предложение и вернуться в клуб даже в том случае, если команда вылетит в Чемпионшип.