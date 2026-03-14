«Реал» сохраняет планы по подписанию Холанда

Мадридский «Реал» остаётся одним из главных претендентов на трансфер нападающего «Манчестер Сити» . Недавно агент норвежца Рафаэла Пимента опровергла переговоры с кандидатом в президенты «Барселоны» Виктором Фонтом и заявила, что игрок всем доволен в Манчестере.

Однако мадридцев не смутил такой ответ. Сообщается, что они всегда получают положительные отклики от окружения норвежца при контактах. Ключевым фактором может стать будущее тренера Пепа Гвардиолы — «Реал» рассчитывает переманить Холанда летом в случае ухода каталонца из «Сити».

Холанд неоднократно выражал симпатию к испанскому футболу, а его переход рассматривается как приоритетная цель для мадридского гранда.