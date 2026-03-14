«Реал» сохраняет планы по подписанию Холанда

сегодня, 10:10

Мадридский «Реал» остаётся одним из главных претендентов на трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Недавно агент норвежца Рафаэла Пимента опровергла переговоры с кандидатом в президенты «Барселоны» Виктором Фонтом и заявила, что игрок всем доволен в Манчестере.

Однако мадридцев не смутил такой ответ. Сообщается, что они всегда получают положительные отклики от окружения норвежца при контактах. Ключевым фактором может стать будущее тренера Пепа Гвардиолы — «Реал» рассчитывает переманить Холанда летом в случае ухода каталонца из «Сити».

Холанд неоднократно выражал симпатию к испанскому футболу, а его переход рассматривается как приоритетная цель для мадридского гранда.

sihafazatron
сегодня в 14:44
Лучше уж Буде-Глимт идти)))
shur
сегодня в 14:00, ред.
...и будет викинг ждать у моря погоды, пока Мбаппе и Вини разберутся в своих финтах и что нибудь ему обломится! Хотя есть более умные ребята Джуд и Федерико снабдят блондинистую голову навесами и мячами на выход,на скорости! Я не знаю,хотя пока полон сил и запала надо брать!!!
y-ago
сегодня в 13:09
Если представить, что Холанд действительно перейдёт в Реал, то возникает главный вопрос: как он будет играть вместе Мбаппе? Холанд — классический центрфорвард, «девятка». Его задача — завершение атак, игра в штрафной, борьба с защитниками. Мбаппе — левый инсайд или свободный нападающий. Он будет начинать атаки с фланга и смещаться в центр. Такая модель похожа на то, как раньше в «Реале» играли КриРо и Карим. Вопрос - а что будет с Вини? Правый фланг? Любопытно...
пират Елизаветы
сегодня в 11:59
буду только рад если Реалу получится переманить норвежца в Мадрид.
пусть черепашки ревнуют)))
Alex_67
сегодня в 11:59
МС перестал развиваться, пора в Реал... Но что скажет Мбаппе? Его придётся приводить в чувство...
25процентный клоун
сегодня в 11:18
Это поэтому он спкстя рукава играл на Бернабеу..
Шишанутый
сегодня в 11:10, ред.
Холанду нужно в Реал если он хочет добиться успехов в футболе. В Мадриде дадут ему моменты для реализации, а в МС будет продолжать сидеть на голодном пайке ведь полузащита не сможет наделить его мячом. Лысый физрук тянет команду на дно. Надо оттуда бежать пока не поздно!!
Sergo81
сегодня в 10:47
С уходом Кевина эпоха доминирования Сити пошла по наклонной. Сейчас это уже не грозный соперник, а с уходом Холланда вообще будет середняк АПЛ. И Холланда это понимает. Поэтому уйдёт в Реал. Ну и будет в Реале сборная солянка в нападении. Ну это их дело.
Джохар Ву
сегодня в 10:38, ред.
Будет лучше, если его Барса купит. Холанд и Ямаль против Мбаппе и Винисиуса
STVA 1
сегодня в 10:32
Посмотрим на развитие ситуации в будущем
