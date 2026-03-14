Куртуа опроверг слухи о конфликте игроков «Реала» с Хаби Алонсо

сегодня, 18:17

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа отверг слухи о разладе между командой и бывшим тренером Хаби Алонсо.

«Никто не добивался его увольнения. Мы работали усердно. Говорили, будто нам не нравились тактика или видеоразборы, но я работал с Антонио Конте, где мы часами сидели на собраниях. Мы профессионалы — работа превыше всего», — заявил Куртуа журналистам.

Бельгиец отметил, что подобная подготовка — норма элитного спорта: «Если нужно смотреть видео полчаса — буду. Летом говорил с игроками НФЛ, анализирующими матчи с утра до вечера. Ничего странного».

Алонсо покинул «Реал» в начале года, уступив место Альваро Арбелоа.

112910415
сегодня в 20:30
тренер старался, как мог ...
Romeo 777
сегодня в 19:01
Этому то точно стоит верить 😁
4ymvqvhddy7b
сегодня в 18:50
Теперь это уже неважно
