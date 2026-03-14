Бобровский удалил двух игроков в первом тайме матча «Ростов» — «Динамо»

сегодня, 19:23

Судья показал две красные карточки в первом тайме матча 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

Сначала рефери на 17-й минуте удалил игрока ростовчан . Красная карточка была показана после вмешательства ВАР-бригады, которая усмотрела опасную игру в подкате.

На 39-й минуте Бобровский показал вторую желтую хавбеку «Динамо» . Это удаление вызвало гнев бразильца, который сильно ругался, покидая поле, а также ударил кулаком и ногой по реквизитам у подтрибунного помещения.