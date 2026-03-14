Мостовой: «Второй пенальти в матче „Зенит“ — „Спартак“ — натянутый»

Бывший футболист сборной России оценил исход матча между «Зенитом» и «Спартаком» в 21-м туре РПЛ (2:0). Оба гола хозяева забили с пенальти.

«Спартак» в первом тайме был лучше «Зенита», что многих удивило. Думаю, что, если бы не глупейшая задержка Солари, ушли бы на перерыв при равенстве. Конечно, будут винить. Первый вопрос — зачем ты его держал и тянул, он бы убежал дальше к болбоям. Поэтому глупейшее действие. В итоге «Зенит» ушел на перерыв с отрывом, Александру Соболеву сделали подарок, он забил с пенальти. Но позиционно «Спартак» в этом тайме хорошо играл.

Я не понимаю, почему не вышел сразу Луис Энрике у «Зенита» — как он появился на поле, зенитовцы стали острее в атаке. Дальше второй пенальти натянутый. Человек же по инерции дальше наступает. А если бы после прострела был бы гол, то отменили бы в пользу пенальти? Думаю, что никто бы не обратил внимание. Думаю, справедливым был бы ничейный результат, особенно по первому тайму.