Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Умяров — после поражения от «Зенита»: «Судейство обсуждать не хочется»

сегодня, 19:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил спорный момент с ударом рукой в голову со стороны нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 21-го туре РПЛ. Игрок «Зенита» уже имел желтую карточку и мог быть удален в этом моменте.

Карасёв (судья матча — прим.) никак не объяснил. Не хочется обсуждать судейство. Мы создали много приличных моментов, которые должны были реализовать. Соболев сказал, что Умяров подлез? Ну, конечно. Любому тогда человеку, когда он прыгает, нужно отрезать локоть. Его мнение пусть останется с ним.

сегодня в 20:40
создали много приличных моментов... ну да, создали. а в ворота кто за вас попадать будет? мы вон тоже, с оренбургом,
насоздавали, - и чего? результат на табло.
сегодня в 20:33
Ну ты точно был худший, вату катал
сегодня в 20:28
Это игру спартака обсуждать не хочется, ее просто не было.
сегодня в 20:22
Спартак наверняка еще до матча написал жалобу, стоит только подать.
сегодня в 20:17
Карасёв тут явно ошибся, Соболя надо было удалять.
сегодня в 19:42
Вот душок лукойловский полез, Боровский, Наильку он всё таки покусал. С локтя получил понятно, ну так ты уточни, а то народ опять увидит только то как игрок Спартака перекладывает ответственность за результат на судей. Проиграли то сами сегодня, даже не Зенит выиграл, а из-за глупых детских ошибок взяли и проиграли. Обиднейший вид поражений с учётом того какими вышли на игру и как играли до фиаско Солари.
сегодня в 19:32
Ну а че его обсуждать! Народ говорит спартаковский что пенки по делу! Хотя конечно юбилей на носу))
Гость
