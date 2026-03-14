Дркушич оценил победу «Зенита» над «Спартаком»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.
«Важнейшая победа для нас, принципиальная игра. Первый тайм не получился, как мы хотели, но все равно такие игры, как сегодня, нужно выигрывать. Мы сегодня это сделали, так что двигаемся дальше, — сказал Дркушич. — В перерыве пообщались друг с другом. Тренер сказал, что делали не так. Во втором тайме было лучше движение, лучше борьба, все было интенсивнее».
«Зенит» занимает второе место в РПЛ с 45 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (46). «Спартак» располагается на шестой строчке (35).