Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Рубенс назвал работу судьи Бобровского позорной

сегодня, 20:21

Бразильский хавбек московского «Динамо» Рубенс назвал позорной работу главного арбитра Яна Бобровского в матче 21-го тура чемпионата России против «Ростова». Бразилец был удален по ходу первого тайма за две желтые карточки.

Еще в течение встречи Рубенс написал у себя в соцсети:

Позор этому арбитру, он удалил меня за несуществующие нарушения. Сначала — столкновение головами, затем — [эпизод] на видео. Этот арбитр — просто позор.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
NavySeal
NavySeal
сегодня в 23:23
Столкновение головы Рубенса оказалось серьезнее, чем казалось ))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:49
Сейчас Рубенс ещё и за комментарии получит...
Futurista
Futurista
сегодня в 22:21, ред.
Мне Рубенсу судья как Рубенс нарисовал карточки )...
Vilar
Vilar
сегодня в 21:59
Думаю, что КДК РФС должна реагировать на такие выражения недофутболиста рубенса, не для его ума, характеризовать работу арбитра.
Е Т
Е Т
сегодня в 21:34
обе красных левые, как будто кто-то ставку сделал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ просто Tomson (раскрыть)
сегодня в 21:20
так это удаление планировалось
просто Tomson
просто Tomson
сегодня в 20:45
Удаление в пользу Зенита, 22 марта Рубенса не будет, а он основа в команде, фундамент ее
баск
баск ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 20:41
То же самое можно сказать. Оба удаления позорные.
Этот судья всегда отличался склонностью сделать свою персону главным действующим лицом матча.. ))
a-league
a-league
сегодня в 20:37, ред.
Если удаление Рубенса позорное, то что тогда можно сказать про удаление Мелёхина ,чисто сыгравшего в мяч ?
mx48h9hqknx4
mx48h9hqknx4
сегодня в 20:25
Да, сейчас модно обвинять судей в своей плохой игре.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:24
Динамо не конкурент ПРФ, но пусть будет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 