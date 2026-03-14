Рубенс назвал работу судьи Бобровского позорной

Бразильский хавбек московского «Динамо» Рубенс назвал позорной работу главного арбитра Яна Бобровского в матче 21-го тура чемпионата России против «Ростова». Бразилец был удален по ходу первого тайма за две желтые карточки.
Еще в течение встречи Рубенс написал у себя в соцсети:
Позор этому арбитру, он удалил меня за несуществующие нарушения. Сначала — столкновение головами, затем — [эпизод] на видео. Этот арбитр — просто позор.
Этот судья всегда отличался склонностью сделать свою персону главным действующим лицом матча.. ))
Этот судья всегда отличался склонностью сделать свою персону главным действующим лицом матча.. ))