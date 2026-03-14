«Динамо» в гостях обыграло «Ростов»

сегодня, 20:16
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В матче 21-го тура чемпионата России «Динамо» в гостях победило «Ростов» 1:0.

Единственный гол забил Константин Тюкавин на 45+5-й минуте. В первом тайме также были удалены два игрока: сначала ростовчанин Виктор Мелехин (17-я минута), затем динамовец Рубенс (39).

«Динамо» набрало 30 очков, команда идет 7-й. «Ростов» — 10-й с 22 очками.

«Бавария» сыграла вничью с «Байером», завершив матч вдевятером
Сегодня, 19:37
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги
Сегодня, 19:30
«Интер» и «Аталанта» поделили очки в матче Серии А
Сегодня, 19:00
Два гола с пенальти принесли «Зениту» победу над «Спартаком»
Сегодня, 18:00
Поздний гол Сперцяна с пенальти позволил «Краснодару» обыграть «Сочи»
Сегодня, 15:49
Махачкалинское «Динамо» победило «Оренбург»
Вчера, 21:38
Sergo_ural
сегодня в 22:56
Динамо забивает на 49.25, а добавлено 4 мин. Знатоки ткните меня где указано что матч должен длиться пока не закончена атака. Куча матчей видел где прерывали атаки по окончании время. Даже у многих рекламируемой АПЛ.
Sergo_ural ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 22:39
Они определяют голосованием. Кто больше рук поднимет.
просто Tomson ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 22:38
даже если Динамо Мхч (вчера)
Тот самый чувак ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 21:13
Мне просто интересно будет услышать трактовку от КДК или как там их. Защитник пытается сыграть в мяч, но не играет в мяч (он играет в мяч). Что там млять выдумывать превратили спорт номер один в х@иту. И вот эту х@йню придумали незначительный наступ в штрафной, а как они там определяют значительность в джоулях, а может килоджоулях. Это млять ангажированность. И вот в итоге сколько там судей отстранили и уголовные дела завели, покуй, работаем дальше, как была куйня так и будет.
112910415
сегодня в 21:01
Динамо всегда побеждает ...
Водолей Сергеев
сегодня в 20:59
Однако Ростов уже довольно близко к "переходникам", тем более в случае удач команд Самарской Области уже в этом туре.....
derrik2000
сегодня в 20:54
Так то достаточно ровная игра без преимущества како-либо команды.
Во 2-м тайме Ростов, правда, чуть поживее был.
Где-то недостаток мастерства при завершении атак не позволил южанам одно очко в таблицу себе записать.
Dinamo ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 20:50
Бобровский упустил игру.
просто Tomson ответ ts99ed9vuqrx (раскрыть)
сегодня в 20:44
смотрел оба, подскажите в чем разница? и там и там дернули, и там и там упали, но в Питере - пенальти, в Ростове ЖК...
Тот самый чувак ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 20:43
Я с Вами согласен, но это 3,14здец. Судьи обо76ись и решили перестраховался.
Dinamo ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 20:41
А удаление Рубенса как Вам? Там не то что жёлтых, там даже нарушений не было ни в одном из эпизодов.
Тот самый чувак
сегодня в 20:38
Удаление Мелёхина, браво, помойка млять, с каждым туром футбол становится балетом. Всё из-за обного лакированного 3,14дараса, который превратил футбол в балет. Плачут, валяются, выпрашиваю карточку, как только получили нужный результат, всё, оторванная нога отросла заново и и можно бегать дальше. С@ка з@ипалиэти симулянты. Когда уже будут симулянтов отстраняться от футбола.
баск
сегодня в 20:37
Ростов для Динамо в последние годы соперник неудобный при любом тренере.
Вот и сегодня мы были не очень-то похожи на себя самих образца предыдущих,
уже сыгранных весенних матчей.

Нам даже не помогло раннее удаление Мелёхина, довольно сомнительное,
на мой взгляд. Играя в большинстве полтайма, мы ни одного момента, кажется, за этот отрезок так и не создали.

Но если красная Милехину выглядела натянутой, то Бобровский не был бы
Бобровским, если бы не уравнял составы при первой возможности, буквально
отыгравшись на Рубенсе.
Там обе жёлтые были левоватые, особенно первая, да и вторая тоже.

И теперь Рубенс, занявший важное место в основном составе и игре Динамо,
пролетает мимо Зенита, что существенно подмывает наши шансы в 22 туре.
Хотя отдохнуть Рубенсу тоже не помешает, он хорошо вписался в команду,
но проявляет слишком много эмоций, обычно наскакивая с эмоциями на судеек..

В целом, игра сегодня получилась примерно равная, ну может с некоторым
несущественным перевесом в пользу гостей, и исход её решил единственный
эпизод удачно порой срабатывающего тандема Касерес-Тюкавин.

Но это не более чем эпизод, тогда как важной особенностью сегодняшней игры
Динамо оказалось то, что в отличие от предыдущих весенних матчей, быстрый
выход из обороны у нас сегодня категорически не получался.
Ростовские работали слаженно и цепко, нам пришлось весьма трудно.

Выиграть, однако, всё же удалось, сораДников- с победой.
Ростовским спасибо за достойное и острое соперничество, хотя опять ведь
игрока нам сломали- тенденция, однако..
ts99ed9vuqrx ответ просто Tomson (раскрыть)
сегодня в 20:33
Вы матч смотрели?
просто Tomson
сегодня в 20:32
ситуация №1: первый пенальти Зенита - дернули за футболку, упал - пенальти
ситуация №2: дернули за футболку Тюкавина, он упал.... но фигвам, желтая карточка Тюкавину, за сЫмуляцию...
ситуация один в один, но то ж Динамо, а это Зенит... ЭТО ДРУГОЕ!
Dinamo
сегодня в 20:28
Pocтов вышел драться и ломать соперников, но во втором тайме решили поиграть в футбол и в итоге заслужили ничью, но Динамо дотерпело.

СораДников с тяжёлой побеДой!
wgz88pedv9rx
сегодня в 20:23
Динамо с победой, Ростов был неплох.
25процентный клоун
сегодня в 20:20
Динамо, с победой, отличная весна
