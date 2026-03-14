«Динамо» в гостях обыграло «Ростов»

сегодня, 20:16

В матче 21-го тура чемпионата России «Динамо» в гостях победило «Ростов» 1:0.

Единственный гол забил Константин Тюкавин на 45+5-й минуте. В первом тайме также были удалены два игрока: сначала ростовчанин Виктор Мелехин (17-я минута), затем динамовец Рубенс (39).

«Динамо» набрало 30 очков, команда идет 7-й. «Ростов» — 10-й с 22 очками.