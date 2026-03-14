«Динамо» в гостях обыграло «Ростов»

В матче 21-го тура чемпионата России «Динамо» в гостях победило «Ростов» 1:0.
Единственный гол забил Константин Тюкавин на 45+5-й минуте. В первом тайме также были удалены два игрока: сначала ростовчанин Виктор Мелехин (17-я минута), затем динамовец Рубенс (39).
«Динамо» набрало 30 очков, команда идет 7-й. «Ростов» — 10-й с 22 очками.
Вот и сегодня мы были не очень-то похожи на себя самих образца предыдущих,
уже сыгранных весенних матчей.
Нам даже не помогло раннее удаление Мелёхина, довольно сомнительное,
на мой взгляд. Играя в большинстве полтайма, мы ни одного момента, кажется, за этот отрезок так и не создали.
Но если красная Милехину выглядела натянутой, то Бобровский не был бы
Бобровским, если бы не уравнял составы при первой возможности, буквально
отыгравшись на Рубенсе.
Там обе жёлтые были левоватые, особенно первая, да и вторая тоже.
И теперь Рубенс, занявший важное место в основном составе и игре Динамо,
пролетает мимо Зенита, что существенно подмывает наши шансы в 22 туре.
Хотя отдохнуть Рубенсу тоже не помешает, он хорошо вписался в команду,
но проявляет слишком много эмоций, обычно наскакивая с эмоциями на судеек..
В целом, игра сегодня получилась примерно равная, ну может с некоторым
несущественным перевесом в пользу гостей, и исход её решил единственный
эпизод удачно порой срабатывающего тандема Касерес-Тюкавин.
Но это не более чем эпизод, тогда как важной особенностью сегодняшней игры
Динамо оказалось то, что в отличие от предыдущих весенних матчей, быстрый
выход из обороны у нас сегодня категорически не получался.
Ростовские работали слаженно и цепко, нам пришлось весьма трудно.
Выиграть, однако, всё же удалось, сораДников- с победой.
Ростовским спасибо за достойное и острое соперничество, хотя опять ведь
игрока нам сломали- тенденция, однако..
Во 2-м тайме Ростов, правда, чуть поживее был.
Где-то недостаток мастерства при завершении атак не позволил южанам одно очко в таблицу себе записать.
