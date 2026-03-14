В «Урале» прокомментировали информацию о задержании защитника Секача

сегодня, 21:40

Пресс-служба ФК «Урал» заявила, что клуб не обладает сведениями о задержании 20-летнего защитника второй команды .

По данным правоохранительных органов, Секач арестован в Москве по подозрению в убийстве. «Пока мы располагаем только той же информацией, что и СМИ . Можем подтвердить, что такой футболист у нас есть. О чём бы то ни было пока говорить преждевременно», — отметили в клубе.

Секач выступает за «Урал-2» с января 2025 года. Ранее он проходил академии «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».