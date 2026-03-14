«Челси» дома проиграл «Ньюкаслу»

В матче 30-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил Гордон (18').
По итогам встречи «Челси» имеет 48 очков (5-е место), у гостей — 42 очка (9-е место).
В следующем матче «Челси» сыграет 21 марта, соперником будет «Эвертон». «Ньюкасл Юнайтед» проведет следующий матч 22 марта (соперник — «Сандерленд»).
В моментах с игры в завершении все становятся как зомби замедленными.
Всё время уходит на перепасовки. Нет чтобы шашки на голо и вперёд! Это же не кубковый матч! Поддерживаю фанатов на Стэмфорд Бридж которые выразили недовольство после первого тайма! А директорат говорит на встрече с фанатами все хорошо, все идет по плану)) Сороки прекрасно справились и наконец то добились победы на СБ через столько лет!
Мдааа.. времена. Когда то на этом стадионе все клубы АПЛ и даже гранды еврофутбола боялись играть.
В моментах с игры в завершении все становятся как зомби замедленными.
Всё время уходит на перепасовки. Нет чтобы шашки на голо и вперёд! Это же не кубковый матч! Поддерживаю фанатов на Стэмфорд Бридж которые выразили недовольство после первого тайма! А директорат говорит на встрече с фанатами все хорошо, все идет по плану)) Сороки прекрасно справились и наконец то добились победы на СБ через столько лет!
Мдааа.. времена. Когда то на этом стадионе все клубы АПЛ и даже гранды еврофутбола боялись играть.