Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» дома проиграл «Ньюкаслу»

сегодня, 22:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В матче 30-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Гордон (18').

По итогам встречи «Челси» имеет 48 очков (5-е место), у гостей — 42 очка (9-е место).

В следующем матче «Челси» сыграет 21 марта, соперником будет «Эвертон». «Ньюкасл Юнайтед» проведет следующий матч 22 марта (соперник — «Сандерленд»).

Все новости
«Наполи» обыграл «Лечче» в матче Серии А
Сегодня, 22:00
«Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче Ла Лиги
Сегодня, 20:25
«Динамо» в гостях обыграло «Ростов»
Сегодня, 20:16
«Бавария» сыграла вничью с «Байером», завершив матч вдевятером
Сегодня, 19:37
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги
Сегодня, 19:30
«Интер» и «Аталанта» поделили очки в матче Серии А
Сегодня, 19:00
azkan
сегодня в 23:19
Поражение синих на СБ это уже входит в привычку! Никакого креатива в атаке. Стандарты убогие, кроме штрафного от Джеймса, который сыграл плохо.
В моментах с игры в завершении все становятся как зомби замедленными.
Всё время уходит на перепасовки. Нет чтобы шашки на голо и вперёд! Это же не кубковый матч! Поддерживаю фанатов на Стэмфорд Бридж которые выразили недовольство после первого тайма! А директорат говорит на встрече с фанатами все хорошо, все идет по плану)) Сороки прекрасно справились и наконец то добились победы на СБ через столько лет!
Мдааа.. времена. Когда то на этом стадионе все клубы АПЛ и даже гранды еврофутбола боялись играть.
