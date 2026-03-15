«Манчестер Сити» не смог победить «Вест Хэм»

сегодня, 01:08
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью 1:1 с «Вест Хэмом».

Бернарду Силва вывел «Сити» вперед на 31-й минуте, на 35-й Константинос Мавропанос забил ответный мяч.

«Горожане» по итогам матча имеют 61 очко (2-е место) и отстают от лидирующего «Арсенала» на 9 баллов. «Вест Хэм» идет 17-м с 29 очками.

Dauletbek
Dauletbek ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:40
Гонка окончена. Можете выпить бокал шампанского за чемпионство)). Этот Сити 2 года уже, может атаковать, создавать типа моменты, но пропускает всё равно. Кому они только не проигрывали за эти 2 года...даже выигрывая в 2 мяча, умудрялись проиграть...
A.S.A
сегодня в 11:12
Я, как болельщик Арсенала, очень рад осечке Сити, но те, кто реально смотрел матч, не скажут,что Сити сдулся и что-то в этом роде. По игре, Сити полностью переиграл ВХЮ, создал много голевых моментов а сами пропустили с ЕДИНСТВЕННОГО удара по своим воротам, а еще символично, что этот единственный удар нанес бывший игрок Арсенала) ....бывает такое, когда ведешь игру, но мяч просто не идет в ворота....гонка еще не окончена
AleS
сегодня в 10:58
Вест Хэм верим в спасение!
lobsterdam
сегодня в 10:22
Против лома (кувалды) нет приема! Это молоткам не повезло, могли бы и забить в контратаке. Надо было видеть, как Пеп бьется в истерике на трибуне! Ему корячится вылет из ЛЧ и бонусом - второе место в АПЛ! Короче, эра Пепа в Сити подходит к концу! Летом уйдет Силва (системообразующий игрок), Холанд уже тоже лыжи смазал, глядит по сторонам, ему без Пепа не выжить, ну а остальные разбегутся кто куда, все ведь под Пепа были заточены, гастарбайтеры, может, один Фоден останется...
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:08
Ну ежегодно отыгрывать плюс 100500 очков у Арсенала не получится.
Когда-то должно было не повезти.
Но у Арсенала игры с Ньюкаслом и Сити впереди. Вполне себе два поражения возможны.
particular
сегодня в 09:25
Две ничейки подряд, - куда-то пропала тяга к победам :))
Валерыч
сегодня в 09:11
Это лишний раз доказывает, что АПЛ - самая сильная европейская топ-лига.
Почти все команды достаточно высокого уровня. Даже аутсайдеры способны дать бой лидерам, не говоря уже о середняках. Ну, а МС похоже в этот раз уже не удастся догнать "Арсенал", у которого чистый отрыв достиг уже 6 очков.
"Пушкари" уверенно двигаются к столь долгожданному чемпионству.
8rqz2pstxamm
сегодня в 08:56
Борьба за чемпионство похоже закончена.
4jr9vc355fkf
сегодня в 08:39
Молотобойцем сейчас очки даже важней чем их соперникам
goalaktika
сегодня в 08:07
Арсенала теперь точно не догнать.
Должно произойти чудо, чтобы пушкари потеряли 9 очков за 8 туров, а горожане набрали их без осечек
Dauletbek
сегодня в 07:47
На этом всё! Арсенал чемпион! Даже в личной встрече с МС Арсенал, как минимум ничью получит...
juchok
сегодня в 05:43
вы матч смотрели? Сити всю дорогу висел на воротах ВХ, Холланд выходил раз на раз, удар Рейндерса в перекладину, удар Гехи в небо должны были заканчиваться голами. просто не повезло, не забили, о каком ВХ перехватил или дал бой идет речь? отскочили, выбивая мяч куда подальше
liverpool-today
сегодня в 03:26
Ничего удивительного. Ожидаемо. Вестхем за последнее время у многих отобрал очки. Поэтому было ожидаемо, что он даст бой
Keks 44
сегодня в 02:29
Судья, конечно, ... Так тянуть время! И только Вест Хэм перехватил, сразу свистнул. Хоть ничью сохранить для лысого. Лысый капут.
просто Tomson
сегодня в 02:05
Мансити надо играть с какими-нибудь ДЮСШ, вот там победы будут)))
пират Елизаветы
сегодня в 01:30
