«Манчестер Сити» не смог победить «Вест Хэм»

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью 1:1 с «Вест Хэмом».
Бернарду Силва вывел «Сити» вперед на 31-й минуте, на 35-й Константинос Мавропанос забил ответный мяч.
«Горожане» по итогам матча имеют 61 очко (2-е место) и отстают от лидирующего «Арсенала» на 9 баллов. «Вест Хэм» идет 17-м с 29 очками.
Когда-то должно было не повезти.
Но у Арсенала игры с Ньюкаслом и Сити впереди. Вполне себе два поражения возможны.
Когда-то должно было не повезти.
Но у Арсенала игры с Ньюкаслом и Сити впереди. Вполне себе два поражения возможны.
Почти все команды достаточно высокого уровня. Даже аутсайдеры способны дать бой лидерам, не говоря уже о середняках. Ну, а МС похоже в этот раз уже не удастся догнать "Арсенал", у которого чистый отрыв достиг уже 6 очков.
"Пушкари" уверенно двигаются к столь долгожданному чемпионству.
Почти все команды достаточно высокого уровня. Даже аутсайдеры способны дать бой лидерам, не говоря уже о середняках. Ну, а МС похоже в этот раз уже не удастся догнать "Арсенал", у которого чистый отрыв достиг уже 6 очков.
"Пушкари" уверенно двигаются к столь долгожданному чемпионству.
Должно произойти чудо, чтобы пушкари потеряли 9 очков за 8 туров, а горожане набрали их без осечек
Должно произойти чудо, чтобы пушкари потеряли 9 очков за 8 туров, а горожане набрали их без осечек