Талалаев спровоцировал массовую драку в матче «Балтика» — ЦСКА

вчера, 22:36
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в концовке домашнего матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА выбил мяч на трибуны, несмотря на аут в пользу москвичей, что привело к потасовке между игроками команд.

Конфликт перерос в стычку скамеек запасных, а затем в попытку физического контакта между Талалаевым и тренером ЦСКА Фабио Челестини. Обоих наставников удалили, при уходе Талалаев показывал жесты, продолжив конфликт под трибунами.

«Балтика» победила 1:0. Это была первая игра Талалаева у бровки после трёхматчевой дисквалификации КДК РФС за оскорбительный жест в адрес резервного арбитра в декабре.

Futurista
Futurista ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 23:54, ред.
Тренер не должен трогать мяч, а армеец не должен трогать тренера)...даже если тренер потрогал мяч...
Red blu
Red blu ответ KS_Y116 (раскрыть)
вчера в 23:49
Конфликт начал Талалаев, залепив мяч на трибуну, когда его должны были вводить в игру армейцы.
Red blu
Red blu
вчера в 23:48
Это была первая игра Талалаева у бровки после трёхматчевой дисквалификации КДК РФС за оскорбительный жест в адрес резервного арбитра в декабре. Это уже какой то рецедевист.
nik9373
nik9373
вчера в 23:36
Талалаев злостный, пожалели его тогда в матче со "Спартаком", а не надо было. Теперь ему должны впаять по полной...или опять пожалеют?
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:35
Посмотрев на Челлестини и Талалаева в концовке матча. сразу вспомнил момент начала драки в салуне Гарри в фильме "Человек с бульвара Капуцинов":
"- Вы что-то сказали, сэр?
- Настоящему мужчине всегда есть, что сказать" (с) ))
NavySeal
NavySeal ответ KS_Y116 (раскрыть)
вчера в 23:16
Да кто из них там армеец? С одной стороны видели пахана - кепарь, цыгарка и корты подразумеваются. С другой стороны видели лазаньскую терпилло неврозо им-потенто тактико. Зачем они оба в нашем футболе? Жизнь - дорога и скоротечна...
Sergo_ural
Sergo_ural ответ KS_Y116 (раскрыть)
вчера в 23:15
Вроде повторили несколько и Талалаев выбил мяч и потом армеец его толкнул. Или я что-то пропустил? Или ты считаешь что эпизод начался с начала толчка армейца? Насколько мне известно, что тренер не должен брать мяч.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 23:15
Может Талалаева сразу на удалённую работу перевести,а у бровки пусть кто-нибудь из помощников с микрофоном будет находится?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:59
Команду сделал боеспособную, спору нет, но разве это делает Пустомелю Богом? Видимо он так и думает.
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 22:53
Странное удаление. Талалаев провоцирует, жесты, толкания ему красная, Челестини только толкался и ему тоже красная. Участие в эпизоде разное но наказание для обеих одинаковое. Свестки вы че творите?
NavySeal
NavySeal
вчера в 22:51
Если тебя легко и изящно разводят провокаторы - значит... ты выглядишь как консервы.
Е Т
Е Т
вчера в 22:47
    KS_Y116
    KS_Y116
    вчера в 22:47
    Конфликт начал армеец
