Талалаев спровоцировал массовую драку в матче «Балтика» — ЦСКА

1773516972

вчера, 22:36

Главный тренер «Балтики» в концовке домашнего матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА выбил мяч на трибуны, несмотря на аут в пользу москвичей, что привело к потасовке между игроками команд.

Конфликт перерос в стычку скамеек запасных, а затем в попытку физического контакта между Талалаевым и тренером ЦСКА Фабио Челестини. Обоих наставников удалили, при уходе Талалаев показывал жесты, продолжив конфликт под трибунами.