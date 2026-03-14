Талалаев спровоцировал массовую драку в матче «Балтика» — ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в концовке домашнего матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА выбил мяч на трибуны, несмотря на аут в пользу москвичей, что привело к потасовке между игроками команд.
Конфликт перерос в стычку скамеек запасных, а затем в попытку физического контакта между Талалаевым и тренером ЦСКА Фабио Челестини. Обоих наставников удалили, при уходе Талалаев показывал жесты, продолжив конфликт под трибунами.
«Балтика» победила 1:0. Это была первая игра Талалаева у бровки после трёхматчевой дисквалификации КДК РФС за оскорбительный жест в адрес резервного арбитра в декабре.
"- Вы что-то сказали, сэр?
- Настоящему мужчине всегда есть, что сказать" (с) ))
