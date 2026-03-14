Одноклубник Секача опроверг слухи о давлении мошенников

вчера, 22:40

Полузащитник «Урала-2» заявил, что защитник не жаловался команде на давление со стороны мошенников. Ранее стало известно, что футболист задержан в Москве по подозрению в убийстве. Предполагается, что он мог действовать под воздействием мошенников.

«Нет, такого не было. Как минимум, он нам об этом не рассказывал», — ответил Бондаренко на вопрос о странностях в поведении Секача и возможных жалобах на шантаж.

Секач выступает за екатеринбуржцев с января 2025 года, ранее проходил через академии «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».