Актёр Баринов: «Попадание в тройку будет успехом для „Локомотива“»

Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил перспективы команды в текущем сезоне. «Локо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 20 матчах.
Я считаю, что если мы будем в тройке, это будет успех. Не знаю, может быть, покажем такой футбол, потому что посмотрите, как команды играют, как заиграли команды из нижней части таблицы. Хорошо выступили «Оренбург», «Рубин», все серьезно. Поэтому результаты очень непредсказуемы. Но я считаю, что тройка будет успехом. А если выше — будем считать как дар божий.
Вообще думал, что Локо с ЦСКА будут за тройку бороться, но что то армейцы с громкой трансферной компанией летят в трубу. С таким бестолковый тренером как Челестини и отказом от лидера защиты (Дивеева), я бы не сказал, что это не ожидаемо.
