Актёр Баринов: «Попадание в тройку будет успехом для „Локомотива“»

сегодня, 10:42

Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил перспективы команды в текущем сезоне. «Локо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 20 матчах.

Я считаю, что если мы будем в тройке, это будет успех. Не знаю, может быть, покажем такой футбол, потому что посмотрите, как команды играют, как заиграли команды из нижней части таблицы. Хорошо выступили «Оренбург», «Рубин», все серьезно. Поэтому результаты очень непредсказуемы. Но я считаю, что тройка будет успехом. А если выше — будем считать как дар божий.

CCCP1922
сегодня в 12:12
Остаётся только надеяться на это...
sv_1969
сегодня в 11:59
В тройку Локо может попасть.
Байкал-38
сегодня в 10:56
Если это шутка, то явно не удачная, а если вы реально так думаете... то это печально.
Байкал-38
сегодня в 10:54
Конечно Зенит с Краснодаром фавориты, но надо навязывать им конкуренцию, а там видно будет.
Вообще думал, что Локо с ЦСКА будут за тройку бороться, но что то армейцы с громкой трансферной компанией летят в трубу. С таким бестолковый тренером как Челестини и отказом от лидера защиты (Дивеева), я бы не сказал, что это не ожидаемо.
lazzioll
сегодня в 10:46
ааа. это такой Баринов перешел из Локомотива в ЦСКА, тогда понятно почему армейцы все игры проиграли...
