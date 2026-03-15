Помощник Талалаева — о конфликте с ЦСКА: «Сами к нам зачем-то прибежали»

Помощник главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева Юрий Нагайцев прокомментировал исход матча против ЦСКА (1:0), а также потасовку в конце встречи.
Ребята выполнили установку, старались выполнить. Брака хватало, но мы были близки к тому, чтобы забить второй гол и уверенно выиграть. В перерыве просто разобрали ошибки, правильно сделали замены.
Концовка матча? В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу, а они к нам зачем-то прибежали. Я попросил их выйти.
«Прежде чем давать экспертную оценку матча, нужно говорить о том, что произошло в конце матча. В очередной раз быдло-тренер Талалаев, который говорит, что во время матчей и после матча он неадекват и ему нужно как минимум два часа, чтобы отойти и осознать, что он делал, мало того, что он получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так он спровоцировал массовую драку практически команда на команду.
Спровоцировал удаление главного тренера ЦСКА. Сам-то он автоматом уже получал, было всё ясно, как он только это и делал.
Понятно, что Челестини был взбешён от бессилия, всё таки 4 поражения подряд.
Кто больше псих Талалаев или Челестини?
Да там походу обоим уколы от бешенства ставить надо.
