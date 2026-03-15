Помощник Талалаева — о конфликте с ЦСКА: «Сами к нам зачем-то прибежали»

сегодня, 11:17
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Помощник главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева Юрий Нагайцев прокомментировал исход матча против ЦСКА (1:0), а также потасовку в конце встречи.

Ребята выполнили установку, старались выполнить. Брака хватало, но мы были близки к тому, чтобы забить второй гол и уверенно выиграть. В перерыве просто разобрали ошибки, правильно сделали замены.

Концовка матча? В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу, а они к нам зачем-то прибежали. Я попросил их выйти.

jter6b9fyk3m
сегодня в 15:17
Не умеет ЦСКА проигрывать достойно.
e7cxrxmg655z
сегодня в 14:42
Но провокатор был на вашей стороне
Red blu
сегодня в 13:40
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Прежде чем давать экспертную оценку матча, нужно говорить о том, что произошло в конце матча. В очередной раз быдло-тренер Талалаев, который говорит, что во время матчей и после матча он неадекват и ему нужно как минимум два часа, чтобы отойти и осознать, что он делал, мало того, что он получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так он спровоцировал массовую драку практически команда на команду.

Спровоцировал удаление главного тренера ЦСКА. Сам-то он автоматом уже получал, было всё ясно, как он только это и делал.
сегодня в 13:36
Включил дурачка, зачем , да почему. А о поведении Талалаева не хочет поговорить, как он выбил мяч на трибуну и потом орал матом.
n9xmjpbua3g7
сегодня в 12:48
У каждой стороны своя правда....
25процентный клоун
сегодня в 12:16
По хорошему бы дисквалификацию армейцам надо, венделу и соболю за три желтых карточки
Alex_67
сегодня в 12:15
Без бутылки тут никак не разобраться.
NavySeal
NavySeal ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:08
сегодня в 12:08
Ну да. Счас зайдет в палату главный санитар Дюков (друг еще одного питерского главврача) и кааак даст... ватку понюхать))
112910415
сегодня в 12:02
противная история
STVA 1
сегодня в 11:57
Понятно, что ничего не понятно)))
bn68bppa6h8g
bn68bppa6h8g ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:52
сегодня в 11:52
А на них половцы и печенеги!
54yu3m2wjmfr
сегодня в 11:49, ред.
Как Мкртчян на суде)
Futurista
сегодня в 11:48, ред.
На Нагайцев кони набежали)..."Тихий Дон" сиквел...
Байкал-38
сегодня в 11:28
Талалаев конечно дурканул, но зачем псих-гопник Челестини прибежал со своей гоп бригадой в зону Балтики?
Понятно, что Челестини был взбешён от бессилия, всё таки 4 поражения подряд.
Кто больше псих Талалаев или Челестини?
Да там походу обоим уколы от бешенства ставить надо.
Гость
