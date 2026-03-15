Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Абаскаль: «Соболев — парень с характером»

сегодня, 12:19

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказал мнение о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. Испанец тренировал игрока в московском клубе.

Я хорошо знаю Сашу: как бы он ни играл, в нашей команде он набирал двузначные показатели по голам и голевым передачам. Если он сосредоточен и полон амбиций, он всегда остается опасным игроком. Празднование с отсылкой к прозвищу «дельфин»? Ха-ха. Я знал, что его прозвали «дельфином», и он мне очень симпатичен. В конце концов, для меня это парень с характером.

3tavs84wmmxg
3tavs84wmmxg
сегодня в 12:28
Ему бы ещё умишка чутка вообще цены бы не было!
