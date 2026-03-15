Губерниев: «Желаю Талалаеву хладнокровия и рассудительности»

сегодня, 12:23
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил скандальную концовку матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Наставник «Балтики» Андрей Талалаев спровоцировал конфликт, помешав игрокам московской команды быстро ввести мяч из-за боковой линии поля. Тренер был удален, также он демонстрировал оскорбительные жесты в сторону соперников.

Губерниев сказал:

Для начала хочется поздравить с заслуженной победой «Балтику»! Да, у ЦСКА класс футболистов выше, они сильнее индивидуально, но калининградцы сильнее как команда. У них такое видение футбола — именно командное. Ситуация в концовке? Контент хороший, будем обсуждать всю неделю. Считаю, что моему другу Андрею Викторовичу надо быть поспокойнее! Желаю ему хладнокровия и рассудительности. Нашему футболу нужен Талалаев, но именно спокойный и рассудительный!

Водолей Сергеев
сегодня в 15:28
Всё что сказал Губер по классификациям игроков -можно делить на 2. Это у Балтики есть Хиль лидер чемпионата по забитым мячам (кто тут классом выше), это у Балтики есть Бориско и Андраде с Бевеевым)….и лучший параметр по пропущенным в лиге…Так то!
zm9w3rw4ceuv
сегодня в 15:18
На результат это повлияло только в лучшую сторону.
25процентный клоун
сегодня в 14:25
Тут только одна поговорка : "не тронь гмно- вонять не буде" и это про армецев
сегодня в 14:24
Перед Талалаевым снимаю шляпу, он то вообще не причём, прото в стиле Моуриньо добавил эмоций, а дальше как в поговорке про то что запахнет когла его тронешь.... ух как завоняло, а я говорил, они воняют
Муравьед
сегодня в 13:51
Дисквалифицируют рецедевиста до конца сезона успокоит свои нервишки.
lotsman
сегодня в 13:01
Талалаев откинул мяч, эмоционально, ну и что? А кто после этого взорвался и кинулся на него? У кого нервы не выдержали? Проигрывать надо достойно, а не взрываться, а потом всё сваливать на другого.
jfkggws548s2
сегодня в 12:48
Поговорка "скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты" как нельзя лучше подходит для этих двух персонышей
2g7gg9j2hvqr
сегодня в 12:46
Хорошо что есть кому поддержать и сказать правильные слова...
gb5bwafe7z3f
сегодня в 12:41
Присоединяюсь к пожеланию, а то Талалай так и загубит свой тренерский талант
NavySeal
сегодня в 12:34, ред.
Дима, только в биатлон своего друга-тренера не пускай! А то вместе мячика может пульнуть что другое. Он же - художник, он так видит ))
