Губерниев: «Желаю Талалаеву хладнокровия и рассудительности»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил скандальную концовку матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).
Наставник «Балтики» Андрей Талалаев спровоцировал конфликт, помешав игрокам московской команды быстро ввести мяч из-за боковой линии поля. Тренер был удален, также он демонстрировал оскорбительные жесты в сторону соперников.
Губерниев сказал:
Для начала хочется поздравить с заслуженной победой «Балтику»! Да, у ЦСКА класс футболистов выше, они сильнее индивидуально, но калининградцы сильнее как команда. У них такое видение футбола — именно командное. Ситуация в концовке? Контент хороший, будем обсуждать всю неделю. Считаю, что моему другу Андрею Викторовичу надо быть поспокойнее! Желаю ему хладнокровия и рассудительности. Нашему футболу нужен Талалаев, но именно спокойный и рассудительный!