Вингеру «Лечче» Банде стало плохо в концовке матча с «Наполи»

сегодня, 12:26

В концовке поединка Серии А «Наполи» — «Лечче» (2:1) вингер гостей внезапно упал на поле у боковой линии, испытывая проблемы с дыханием.

Первым среагировал тренер хозяев Антонио Конте, указавший медикам на состояние игрока. Банду вынесли на носилках и госпитализировали в больницу Кардарелли для обследования.

По данным DAZN Italia, за 40 секунд до инцидента Банда получил удар в грудь, у него перехватило дыхание, но сознание он не терял. Клуб сообщил, что состояние игрока в данный момент стабильно.