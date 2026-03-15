Вингеру «Лечче» Банде стало плохо в концовке матча с «Наполи»

сегодня, 12:26
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

В концовке поединка Серии А «Наполи» — «Лечче» (2:1) вингер гостей Ламек Банда внезапно упал на поле у боковой линии, испытывая проблемы с дыханием.

Первым среагировал тренер хозяев Антонио Конте, указавший медикам на состояние игрока. Банду вынесли на носилках и госпитализировали в больницу Кардарелли для обследования.

По данным DAZN Italia, за 40 секунд до инцидента Банда получил удар в грудь, у него перехватило дыхание, но сознание он не терял. Клуб сообщил, что состояние игрока в данный момент стабильно.

Все комментарии
8mpr84j273zu
сегодня в 13:26
Банде стало плохо от неаполитанской банды, но пусть поправляется!
lazzioll
сегодня в 13:16
он там носится на своем фланге как угорелый. на его фоне остальной Лечче пешком ходит. маленький и юркий. энергии тратит много. дыхание сбил, не восстановил хорошо и дальше побежал.
Варвар7
сегодня в 12:45
Пожелаю Банде преодолеть проблемы со здоровьем.
f72vy9uyvfa8
сегодня в 12:44
Здоровья и еще раз здоровья..... пусть все обойдется без осложнений....
