У Народной футбольной лиги появится собственная арена в Москве

Основатель и президент Народной футбольной лиги рассказал о строительстве стадиона для проведения матчей турнира.

Народная футбольная лига (НФЛ) была образована в 2016 году для объединения любителей футбола в возрасте 45 лет и старше по всей России. Соревнования проводятся в 85 регионах страны с финалом в Сочи. Команды лиги участвовали в матчах в Китае, Таиланде и Узбекистане.

«Перед началом второго круга московского чемпионата мы по традиции провели отдельный турнир в возрастной категории 50+. Напомню, основной формат НФЛ это 45+, и играют только любители. То есть те игроки, у которых нет за спиной профессиональной карьеры, — сказал Аджоев. — Конечно, и мне лично, да и всем кто следит за лигой или участвует в ней, приятно видеть, как люди в солидном возрасте остаются верны спорту, поддерживают себя в форме, искренне и беззаветно любят футбол. Наша задача организовать, создать условия и вовлечь как можно больше любительских команд в этот процесс».

«Каковы ближайшие планы? Основные усилия сейчас направлены на организацию традиционного Всероссийского фестиваля по футболу, который станет юбилейным, уже десятым по счету, и пройдет в первой половине июня. Надеемся, что будут команды из разных регионов страны. Пока не буду называть конкретные города, чьи команды должны приехать в Москву на фестиваль, но желающих много. Мы всех ждем и уверены, что состав участников будет очень сильный. Напомню, кстати, что в прошлом году победителем стала команда „Альфа“ из Екатеринбурга. Естественно, будут и московские команды, которые сейчас играют в чемпионате. И также задача на этот год строительство небольшого стадиона для Народной футбольной лиги. Благодаря Сергею Викторовичу Лаврову, который входит в попечительский совет лиги и является ее идейным вдохновителем, благодаря московскому правительству нам выделили землю под такой стадион, но нужно найти инвестора. Сейчас работаем в этом направлении», — добавил Аджоев.