Головин оценил победу «Монако» над «Брестом» в чемпионате Франции

сегодня, 14:37

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил победу над «Брестом» в Лиге 1. Футболист отличился в этой встрече забитым мячом.

«Конечно, довольны игрой. Победили по делу, набрали важные три очка. Для себя также могу занести эту игру в актив: получилось поучаствовать в первом голе, потом забил второй, когда нам как раз очень нужно было увеличить преимущество, — сказал Головин. — Были и еще моменты, когда мог отличиться, но в тех эпизодах здорово сыграл вратарь соперника. Самое главное, что мы выиграли и продолжаем бороться за верхние места в таблице».

На счету Головина 4 гола в текущем сезоне чемпионата Франции.

Все новости
Орлов: «За „Зенит“ в первом тайме матча против „Спартака“ было стыдно»
Сегодня, 13:28
Губерниев: «Желаю Талалаеву хладнокровия и рассудительности»
Сегодня, 12:23
Абаскаль: «Соболев — парень с характером»
Сегодня, 12:19
Актёр Баринов: «Попадание в тройку будет успехом для „Локомотива“»
Сегодня, 10:42
Акинфеев: «В раздевалке был серьёзный разговор»
Сегодня, 09:36
Дркушич оценил победу «Зенита» над «Спартаком»
Вчера, 21:34
z9y92rtyc26b
сегодня в 15:53
Хочется пожелать больше забивать и без травм...
пират Елизаветы
сегодня в 15:41
Монако прибавил, и есть отличные шансы на топ-3.
Марсель и Лион больше теряют очки сейчас.
Варвар7
сегодня в 15:32
Головин в хорошей форме , Монако на подъёме - идёт с серией побед , так глядишь и за ЛЧ зацепятся ...
sufdwx7n97kz
сегодня в 14:52
Пусть почаще забивает
