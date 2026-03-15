Головин оценил победу «Монако» над «Брестом» в чемпионате Франции

сегодня, 14:37

Полузащитник «Монако» оценил победу над «Брестом» в Лиге 1. Футболист отличился в этой встрече забитым мячом.

«Конечно, довольны игрой. Победили по делу, набрали важные три очка. Для себя также могу занести эту игру в актив: получилось поучаствовать в первом голе, потом забил второй, когда нам как раз очень нужно было увеличить преимущество, — сказал Головин. — Были и еще моменты, когда мог отличиться, но в тех эпизодах здорово сыграл вратарь соперника. Самое главное, что мы выиграли и продолжаем бороться за верхние места в таблице».

На счету Головина 4 гола в текущем сезоне чемпионата Франции.