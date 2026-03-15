Эшли Коул возглавит «Чезену» и дебютирует в роли главного тренера

сегодня, 15:00

Легендарный экс-защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул ведёт активные переговоры с клубом Серии B «Чезена» о назначении на пост главного тренера, сообщает Sky Italia.​

45-летний специалист покинет тренерский штаб молодёжной сборной Англии U21 под руководством Ли Карсли. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни после встречи с президентом клуба Майком Мелби.​

«Чезена» идёт восьмой в таблице и борется за плей-офф. Ранее Коул ассистировал Фрэнку Лэмпарду в «Эвертоне», Уэйну Руни в «Бирмингеме» и Карсли в сборной. «Чезена» станет его первым опытом в роли главного тренера.

Все новости
Почеттино готов тренировать «Тоттенхэм» даже в Чемпионшипе
Вчера, 10:01
Конте останется в «Наполи», если выведет команду в Лигу чемпионов
13 марта
Агент Хаби Алонсо опроверг слухи о договорённости с «Ливерпулем»
13 марта
«Тоттенхэм» решил не увольнять Тудора после очередного поражения
11 марта
СлухиТренер «Борнмута» Ираола попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
11 марта
Хаби Алонсо согласовал контракт с «Ливерпулем»
10 марта
6rgw5zc8bvuz
сегодня в 15:42
Ну что... пожелаю ему тренерской удачи... а вдруг все получится
lazzioll
сегодня в 15:31
Чезена начала оправляться от банкротства 2018 и возрождаться, выбираться из низов. второй сезон подряд проводит в серии Б. скромный клуб, бывший тренер с ними же был и в прошлом году, занял почти то же 7 место, плей-оф не потянул. в этом сезоне скорее всего бы тоже попал в плей-офф.
но видимо руководство решило не постепенно развиваться, а рисковать с тренерами ноунеймами. ну так можно и стрельнуть как Комо, но более вероятно вернуться опять в серию Д. клубу еще рано в вышку. там полно таких же желающих. те же Фрозиноне и Палермо смотреться увереннее в плей-офф будут. Венеция и Монца выйдут с первых двух скорее всего
Romeo 777
сегодня в 15:21
Главное ружье свое не забыть.
particular
сегодня в 15:21
Ну, фсёёё, - лет через 5-8 в ЛЧ от Чезены начнут шарахаться гранды и полугранды :)
68sbgvjce5kg
сегодня в 15:16
Решил пойти на дно и оттуда подниматься.
Гость
