Эшли Коул возглавит «Чезену» и дебютирует в роли главного тренера

Легендарный экс-защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул ведёт активные переговоры с клубом Серии B «Чезена» о назначении на пост главного тренера, сообщает Sky Italia.
45-летний специалист покинет тренерский штаб молодёжной сборной Англии U21 под руководством Ли Карсли. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни после встречи с президентом клуба Майком Мелби.
«Чезена» идёт восьмой в таблице и борется за плей-офф. Ранее Коул ассистировал Фрэнку Лэмпарду в «Эвертоне», Уэйну Руни в «Бирмингеме» и Карсли в сборной. «Чезена» станет его первым опытом в роли главного тренера.
но видимо руководство решило не постепенно развиваться, а рисковать с тренерами ноунеймами. ну так можно и стрельнуть как Комо, но более вероятно вернуться опять в серию Д. клубу еще рано в вышку. там полно таких же желающих. те же Фрозиноне и Палермо смотреться увереннее в плей-офф будут. Венеция и Монца выйдут с первых двух скорее всего
