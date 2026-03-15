Эшли Коул возглавит «Чезену» и дебютирует в роли главного тренера

1773576003

сегодня, 15:00

Легендарный экс-защитник «Челси» и сборной Англии ведёт активные переговоры с клубом Серии B «Чезена» о назначении на пост главного тренера, сообщает Sky Italia.​

45-летний специалист покинет тренерский штаб молодёжной сборной Англии U21 под руководством Ли Карсли. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни после встречи с президентом клуба Майком Мелби.​

«Чезена» идёт восьмой в таблице и борется за плей-офф. Ранее Коул ассистировал Фрэнку Лэмпарду в «Эвертоне», Уэйну Руни в «Бирмингеме» и Карсли в сборной. «Чезена» станет его первым опытом в роли главного тренера.